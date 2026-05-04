يبدأ 15 مايو .. مهرجان المسرح العالمي يكشف عن أسماء لجنة التحكيم

يستعد المعهد العالى للفنون المسرحية بالإسكندرية، لإطلاق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العالمى، والتي تحمل إسم النجم الفنان رياض الخولي، والمهرجان تحت رعاية الدكتورة الفنانة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون، وإدارة الفنان محمد عصمت مدير المهرجان، وذلك في إطار دعم أكاديمية الفنون للحركة المسرحية الشابة، وفتح آفاق جديدة للتجارب الإبداعية، بما يعزز من مكانة المسرح كأحد أهم أدوات التعبير الفني والثقافي.

أسماء لجنة تحكيم الدورة الخامسة

وأعلن الفنان محمد عصمت مدير المهرجان عن تشكيل لجنة تحكيم الدورة الخامسة، والتي ضمت نخبة من أبرز الأسماء في عالم المسرح والفنون، وهم الدكتور جمال ياقوت رئيس لجنة التحكيم، وأحد الأسماء البارزة في مجال الإخراج المسرحي، وصاحب الخبرات الأكاديمية والفنية الكبيرة، و تضم اللجنة في عضويتها الفنان إسلام عبد الشفيع، صاحب التجارب المتميزة في مجال التمثيل، إلى جانب مهندس الديكور وليد جابر، أحد المتخصصين في تصميم المناظر المسرحية وصناعة الصورة البصرية.

اختيار لجنة التحكيم جاء بعناية شديدة

وأكد الفنان محمد عصمت أن اختيار لجنة التحكيم جاء بعناية شديدة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات النزاهة والاحترافية في تقييم العروض المشاركة، مشيرًا إلى أن المهرجان يسعى هذا العام لتقديم تجربة مسرحية متميزة تجمع بين الإبداع والتنافس الفني الراقي.

ومن المقرر أن تُقام فعاليات مهرجان المسرح العالمي خلال الفترة من الجمعة 15 مايو وحتى الثلاثاء 19 مايو، على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، بمشاركة مجموعة من العروض المسرحية المتنوعة.