تفاصيل سرقة منزل مواطن بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى إدعى خلاله القائم على النشر عدم إلقاء القبض على مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى من الشقة محل سكنه بقسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية.



بالفحص تبين وجود خلافات بين (الشاكى "بالمعاش" - مقيم بشبين الكوم) والمشكو فى حقهما (شخصين "مستأجرى محل أسفل العقار محل سكن الشاكى") لإستغلالهما المحل المستأجر كورشة نجارة "غير مرخصة "مما يتسبب فـى إزعاج الشاكى ومحرر بشأنها 4 محاضر (إثنين تم حفظهما للصلح بينهم ، والآخران تم تغريم المشكو فى حقهما).

وبتاريخ 8/12/2024 تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم من الشاكى بسرقة مبالغ مالية (عملات أجنبية) من الشقة محل سكنه وإتهم المشكو فى حقهما بإرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه ، وتولت النيابة العامة التحقيق إعمالاً لشئونها.