"بنها الأهلية" تنظم ندوة عن توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم وسوق العمل

نظمت جامعة بنها الأهلية برعاية الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة ندوة تعريفية بعنوان “الذكاء الاصطناعي – برنامج التدريب الاحترافي”، وذلك في إطار حرصها على مواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز ثقافة الابتكار والتحول الرقمي داخل المنظومة التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صقر مستشار الجامعة للبحث العلمي والابتكار، ومديري البرامج، والدكتور محمد أنور مدير مركز التعليم المستمر، وحاضر خلالها الدكتور أحمد هيكل، نائب رئيس مجموعة AMG، وبمشاركة عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور تامر سمير أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية والبحثية، بما يسهم في تطوير مخرجات التعليم وتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة.

وأضاف أن الجامعة مستمرة في دعم بيئة تعليمية متطورة قائمة على الابتكار والمعرفة، مع التركيز على تنمية مهارات الطلاب في مجالات التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل محلياً ودولياً.

من ناحية أخرى تناولت الندوة أهمية الذكاء الاصطناعي واستخداماته في دعم العملية التعليمية، حيث تم استعراض دوره في مساعدة أعضاء هيئة التدريس على إعداد وتحليل إحصائيات الطلاب والبيانات الأكاديمية بكفاءة، إلى جانب مساهمته في دعم الطلاب من خلال تلخيص المحاضرات وتبسيط المحتوى العلمي، بما يعزز من جودة العملية التعليمية.

كما استعرضت الندوة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها المجال الطبي، خاصة في مستشفيات الأورام، من خلال دعم تصنيف الحالات المرضية بدقة وسرعة، فضلاً عن دوره داخل الشركات في تحليل البيانات وتقييم الأداء ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب تأثيره في مجال البرمجة من خلال تسهيل كتابة الأكواد وتسريع تطوير البرمجيات، وكذلك أهميته في تحليل البيانات واستخراج النتائج بدقة وكفاءة.