قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيان عاجل من الإمارات بعد تجدد العدوان الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة
حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر
انقلاب عربة بقطار أسوان–القاهرة الروسي دون خسائر فى الأرواح
دعوة مصرية لكبرى المؤسسات العالمية لـ إدارة الموارد المائية وتوطين التكنولوجيا بالدولة
انحراف عربة قطار داخل محطة أسوان دون تأثير على حركة التشغيل
مسؤول إيراني رفيع بعد إطلاق نار مشترك على طائرة الإمارات : لا خطط مسبقة للهجوم
المواجهة تشتعل | واشنطن : إيران أطلقت صواريخ كروز على سفننا .. ودمرنا 6 زوارق
جنازة رسمية لـ هاني شاكر | التماس خاص من الموسيقيين لـ الرئيس السيسي
ضبط وإحضار المالك الثاني لمدرسة هابي لاند بعد فيديو التحرش
إخفاء أدلة.. قرار عاجل من النيابة بشأن 3 مسؤولين بمدرسة هابي لاند
بعد الهجوم الإيراني .. تعليق الرحلات الجوية وتحويل مسارها من الإمارات
ألمانيا تعتزم التعاون مع مصر في تحويل المخلفات إلى طاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"بنها الأهلية" تنظم ندوة عن توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم وسوق العمل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

نظمت جامعة بنها الأهلية برعاية الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة ندوة تعريفية بعنوان “الذكاء الاصطناعي – برنامج التدريب الاحترافي”، وذلك في إطار حرصها على مواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز ثقافة الابتكار والتحول الرقمي داخل المنظومة التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صقر مستشار الجامعة للبحث العلمي والابتكار، ومديري البرامج، والدكتور محمد أنور مدير مركز التعليم المستمر، وحاضر خلالها الدكتور أحمد هيكل، نائب رئيس مجموعة AMG، وبمشاركة عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور تامر سمير أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية والبحثية، بما يسهم في تطوير مخرجات التعليم وتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة.

وأضاف أن الجامعة مستمرة في دعم بيئة تعليمية متطورة قائمة على الابتكار والمعرفة، مع التركيز على تنمية مهارات الطلاب في مجالات التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل محلياً ودولياً. 

من ناحية أخرى تناولت الندوة أهمية الذكاء الاصطناعي واستخداماته في دعم العملية التعليمية، حيث تم استعراض دوره في مساعدة أعضاء هيئة التدريس على إعداد وتحليل إحصائيات الطلاب والبيانات الأكاديمية بكفاءة، إلى جانب مساهمته في دعم الطلاب من خلال تلخيص المحاضرات وتبسيط المحتوى العلمي، بما يعزز من جودة العملية التعليمية. 

كما استعرضت الندوة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها المجال الطبي، خاصة في مستشفيات الأورام، من خلال دعم تصنيف الحالات المرضية بدقة وسرعة، فضلاً عن دوره داخل الشركات في تحليل البيانات وتقييم الأداء ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب تأثيره في مجال البرمجة من خلال تسهيل كتابة الأكواد وتسريع تطوير البرمجيات، وكذلك أهميته في تحليل البيانات واستخراج النتائج بدقة وكفاءة.

جامعة بنها الأهلية الذكاء الاصطناعي العبور الابتكار ريادة الأعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

الذهب

بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

اسعار الفراخ اليوم

كيلو البانيه بـ 230 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين 4 مايو

ترشيحاتنا

آيفون 18 برو

جزيرة ديناميكية أصغر تكسر «لعنة الأربع سنوات» في آيفون 18 برو

أخبار السيارات

أخبار السيارات| جاجوار تطلق أيقونتها الجديدة لمنافسة بنتلي.. متى يكون تخفيض ضغط هواء الإطارات خطرا جسيما على سيارتك؟

تويوتا هايلكس

تويوتا هايلوكس تتحول إلى شاحنة قلابة ذاتية التحميل بقدرة 11000 رطل

بالصور

مهرجان السيارات المعدلة والدراجات النارية ينظم مسيرة من القاهرة إلى الإسكندرية

مهرجان السيارات المعدلة
مهرجان السيارات المعدلة
مهرجان السيارات المعدلة

ضعي ملعقة خل على الدجاج قبل السلق.. نتيجة غير متوقعة

حطي معلقة خل على الفراخ قبل السلق.. النتيجة مش هتتوقعيها
حطي معلقة خل على الفراخ قبل السلق.. النتيجة مش هتتوقعيها
حطي معلقة خل على الفراخ قبل السلق.. النتيجة مش هتتوقعيها

غلطات بسيطة في قلي البطاطس تجعلها تمتص الزيت أكثر

غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر
غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر
غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفي بالثقافة التركية

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية
معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية
معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد