مجلس جامعة بنها الأهلية: تشكيل لجنة تنفيذية لإعداد الرؤية الوطنية للتخصصات والبرامج الجامعية

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، اجتماعه، برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج، وأعضاء مجلس الجامعة، والأستاذ أيمن بيومى أمين عام الجامعة.



وقال الدكتور تامر سمير أن المجلس وافق علي مقترح إنشاء أكاديمية متخصصة لتعليم أطفال المدارس البرمجة والذكاء الاصطناعي والروبوتات وذلك لخدمة المجتمع وتعزيز ثقافة الذكاء الاصطناعي لطلاب مدارس العبور .

كما وافق المجلس على اعتماد واستعراض تقرير تشكيل اللجنة التنفيذية وتنفيذ مهام اللجنة العليا لاعداد الرؤية الوطنية للتخصصات والبرامج الجامعية.

فيما استعرض الدكتور حسين المغربي مقترح القواعد والسياسات العامة لقبول الطلاب المستجدين للعام الأكاديمي 2026 / 2027 واعتماد معادلة درجة بكالوريوس العلوم الهندسية التى تمنحها كلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية ، وكذلك اعتماد نتائج الدورة الثالثة للنشر الدولى نوفمبر 2025 بالجامعة.

واستعرض الدكتور محمود شكل عقد عدد من بروتوكولات التعاون بين الجامعة وعدد من المؤسسات والمراكز المختلفة بهدف توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب.

كما استعرض الدكتور أيمن سمير مدير برامج كلية الطب البيطري توقيع بروتوكولات تعاون بين كلية الطب البيطري بجامعة بنها الأهلية ، والعديد من المؤسسات البيطرية المختلفة.