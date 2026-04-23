محافظ القليوبية يكرم الأمهات المثاليات والأبناء الأيتام.. صور

شهد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتكريم الأمهات المثاليات والأبناء الأيتام.



واستُهلت الاحتفالية ببرنامج مميز بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ترحيب من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ثم تقديم فقرتين فنيتين؛ الأولى قدمها طلاب مدرسة الشبان العالميين، والثانية قدمها أبناء مؤسسة عمر بن الخطاب.



وفي لفتة إنسانية كريمة، تضمن الحفل إجراء سحب علني على 7 رحلات عمرة لبيت الله الحرام، فازت بها 7 أمهات مثاليات تقديراً لرحلة كفاحهن.



وشملت فعاليات الحفل تكريم 45 أمًا مثالية على مستوى المحافظة، ممن قدّمن نماذج مشرفة في العطاء والتضحية، كما تم تكريم 4 فتيات من مؤسسة أيتام جمعية "حياتي" لتفوقهن في المراحل الجامعية، بالإضافة إلى تكريم 10 أطفال من دار أيتام عمر بن الخطاب نظير تفوقهم الدراسي، حيث سلّمهم المحافظ شهادات التقدير والجوائز المادية والعينية.



وخلال كلمته، أكد محافظ القليوبية اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الذي يجمع بين الوفاء للأمهات المثاليات ودعم ورعاية الأبناء الأيتام، مشيرًا إلى أن الأم تمثل الركيزة الأساسية في بناء الأسرة والمجتمع، وأن ما تقدمه من تضحيات ينعكس بشكل مباشر على استقرار الوطن وتقدمه.



وأضاف أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الأيتام وتمكينهم، باعتبارهم طاقة إيجابية قادرة على الإسهام في بناء المستقبل، مؤكدًا استمرار الدعم لهم وتوفير كل سبل الرعاية والدمج في المجتمع، وموجهًا التحية والتقدير لكل أم قدمت نموذجًا مشرفًا في العطاء والصبر والتضحية.



وتضمنت الاحتفالية تكريمًا خاصًا لحالات إنسانية استثنائية، وجّه المحافظ بضمها إلى قائمة المكرمين، من بينها سيدة من مدينة الخانكة تبلغ من العمر 73 عامًا، سبق أن التقاها خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي، وقد كرّست حياتها لتربية أبنائها دون مصدر دخل، وأم أخرى ضربت مثالًا في الوفاء، بملازمتها لطفلها داخل العناية المركزة لمدة 8 سنوات متواصلة، حيث أكد المحافظ أن هذه النماذج تمثل قدوة ملهمة تستحق كل الدعم والتقدير.



واختُتمت الفعالية بقيام محافظ القليوبية بتوزيع الجوائز والهدايا المادية والعينية على الأمهات المثاليات والأبناء الأيتام، وسط أجواء من البهجة والسعادة التي عكست روح التكريم والتقدير، مؤكدًا أن هذا الاحتفال يأتي في إطار دعم مستمر واهتمام دائم من المحافظة بكافة أبنائها المتميزين والمكافحين في مختلف المجالات.