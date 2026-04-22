إصابة سيدة ونجلتها فى حريق شقة سكنية بالقليوبية

أصيبَت سيدة وابنتها، اليوم، إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات المكونة من خمسة طوابق بمنطقة سوق الثلاثاء بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وتم نقلهما إلى مستشفى القناطر لتلقي العلاج اللازم.

بلاغا بالواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها لباقي العقار.



وأسفر الحريق عن إصابة السيدة وابنتها بحروق واختناقات، وتم نقلهما على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت سرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات وأسباب الحريق وسماع أقوال المصابين.