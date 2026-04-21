محافظ القليوبية يتابع حملات ضبط الأسواق..والتحفظ على ذبيحة مريضة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ببنها

وجه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق، تابع المحافظ جهود مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، في تنفيذ حملات تفتيشية موسعة على محلات بيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك بدائرة بندر بنها.



وأسفرت الحملات عن ضبط ذبيحة مريضة ومصابة بالهزال، تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك داخل أحد محلات الجزارة.



وجاءت الحملة من خلال لجنة مشتركة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبمشاركة ممثلي هيئة سلامة الغذاء، والمهندس سيف شهاب، إلى جانب أطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، ومنهم الدكتور عفيفي إبراهيم، والدكتور أيمن هشام، والدكتور محمد رفعت، والدكتور أيهم الجندي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.



وأكد محافظ القليوبية على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، لضبط أي مخالفات، حفاظًا على صحة المواطنين، وضمان سلامة الغذاء المتداول بالأسواق