محافظ القليوبية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر ديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حيث استهدف الاجتماع استعراض نسب الإنجاز الفعلية، وتحديد الجداول الزمنية لنهو المشروعات، إلى جانب تذليل كافة المعوقات الفنية والإدارية لضمان دخولها الخدمة في التوقيتات المحددة.



جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة، والمهندس هاني هاشم رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد فودة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالقليوبية، والدكتور محمد عياد مدير المكتب الفني.

وخلال الاجتماع، تم استعراض حجم الاستثمارات التي شهدها القطاع خلال الفترة من 2014 حتى 2025، حيث تم تنفيذ 182 مشروعًا، منها 29 مشروعًا لمياه الشرب و153 مشروعًا للصرف الصحي، بما أسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لنحو 4.9 مليون مواطن، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لـ 89 مشروعًا جارٍ العمل بها حاليًا.

وفي سياق متصل، شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من مشروعات خطة العام المالي 2025/2026، والتي تتضمن تنفيذ 23 مشروعًا جديدًا بتكلفة 2.8 مليار جنيه، تستهدف زيادة أطوال الشبكات بنحو 143 كم لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا. كما تم استعراض مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز شبين القناطر، والتي تشمل تنفيذ 26 مشروعًا بتكلفة 2.78 مليار جنيه، مؤكدًا دورها في إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة بالقرى.

كما ناقش الاجتماع تطور نسب تغطية الصرف الصحي بالقرى، حيث ارتفعت من 16.9% عام 2014 إلى 80% حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 90% بنهاية يونيو 2026، حيث وجه المحافظ بوضع جدول زمني محدد للانتهاء من توصيل الخدمة إلى 18 قرية غير مخدومة، خاصة بمركزي بنها وكفر شكر، لتحقيق التغطية الكاملة خلال المرحلة المقبلة.

ووجه المحافظ بضرورة تعزيز التنسيق الميداني بين شركة المياه والجهاز التنفيذي والمقاولين، لسرعة حل أي معوقات أو تداخلات فنية، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات البنية التحتية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي السياق ذاته، ناقش المحافظ المشروعات التي تواجه تحديات تعوق الانتهاء منها في المواعيد المحددة، حيث تم استعراض أسباب التأخير، سواء المتعلقة بمسارات الشبكات أو إجراءات الطرح والترسية، ووجه بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، ووضع حلول عاجلة وغير تقليدية لحل أية مشكلات، خاصة ما يتعلق بملكية الأراضي أو تعارض المرافق، مع إعداد تقارير أسبوعية بما تم إنجازه، لضمان سرعة دخول هذه المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين