اليوم.. محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمدينة الخانكة

يعقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمجلس مدينة الخانكة، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم.



ومن المقرر أن يُعقد اللقاء بالمبنى الإداري لمجلس المدينة في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بحضور القيادات التنفيذية المعنية، لبحث المشكلات المطروحة والعمل على إيجاد حلول فورية لها.

ويأتي ذلك ضمن جهود المحافظة لتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، وتحقيق استجابة سريعة لشكاواهم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ترقية العاملين

من ناحية أخرى اعتمد الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، حركة ترقيات 1528 من شاغلي وظائف المعلمين من إخصائيين اجتماعيين ونفسيين وتكنولوجيا وصحافة وأمناء المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى.

جاء ذلك بناء على القرار الصادر برقم 340 بتاريخ 20 أبريل 2026،، ومذكرة مديرية التربية والتعليم الخاصة باستصدار قرار ترقية بإجمالي عدد 1528 مستحقًا، من شاغلى وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين، والأخصائين النفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، وإخصائي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، من دفعة 2019، وذلك من الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى.

جاء قرار محافظ القليوبية في ضوء صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم 337 لسنة 3026 بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة لترقية أو نقل أعضاء هيئة التعليم من الذين استوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى، ومن توفرت فيهم شروط شغل وظائف المعلمين، اعتبارا من 16/4/2026.

كما تضمن القرار منح المرقين بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية اعتبارًا من أول الشهر التالي لاعتماد المحافظ، على أن يبدأ صرف بدل الاعتماد اعتبارًا من 1 مايو 2026، مع التأكيد على تنفيذ القرار من تاريخ صدوره بمعرفة الجهات المختصة.

كما أكد الدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية؛ أن القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية، ورفع كفاءة المعلمين والاهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنيا واجتماعيا.