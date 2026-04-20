القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقليوبية للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة أول العبور بالقليوبية) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية فى أحد المجالات التعليمية ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته (عدد من الإستمارات والشهادات فى أحد المجالات منسوب صدورها للكيان – ختم إكلاشية) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع مالك الكيان بقصد تحقيق أرباح مالية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.