لتعزيز جودة الخدمات الطبية.. وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى بهتيم المركزى

قام الدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة بالقليوبية بجولة تفقدية داخل مستشفى بهتيم المركزي لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

شملت الجولة تفقد الأقسام الحيوية بالمستشفى وعلى رأسها قسم الاستقبال والطوارئ ووحدة العناية المركزة وقسم الحضانات.

وقد حرص الدكتور محمد جمال، على التأكد من الالتزام الكامل بمعايير مكافحة العدوى وسلامة المرضى ومراجعة دقة واستيفاء الملفات الطبية الخاصة بمرضى العناية المركزة، إلى جانب متابعة انتظام إجراءات التسليم والتسلُّم بين فرق التمريض.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

كما اطمأن وكيل المديرية على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة الأقسام مع إجراء حصر دقيق لحالات مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي داخل العناية المركزة والتأكد من كفاءة الأجهزة الطبية وعدم وجود أي أعطال خاصة أجهزة المونيتور وأجهزة التنفس الصناعي.

وفي قسم الحضانات تم التأكيد على تواجد التمريض المدرب على أعلى مستوى وسلامة الأجهزة الطبيةمع متابعة تواجد الفريق الطبي بشكل مستمر لضمان تقديم الرعاية اللازمة للأطفال حديثي الولادة.

كما شملت الجولة المرور على قسم الاستقبال والطوارئ حيث تم التأكد من تواجد الأطباء على رأس العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات بالإضافة إلى الطعوم والأمصال اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب تفقد أقسام الأشعة والمعمل والتأكد من جاهزيتهما التامة لتقديم الخدمات التشخيصية بدقة وكفاءة.