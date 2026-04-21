شهادة تقدير | تكريم ڤرناس حفظي الصحفية بـ صدى البلد في ندوة آداب عين شمس
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
زيلينسكي يطالب الاتحاد الأوروبي بجدول زمني واضح لضم أوكرانيا
رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 27
البترول : ضبط 400 ألف لتر بنزين وسولار بـ 4 محافظات قبل بيعها سوق سوداء
الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
حوادث

إحالة 4 عاملين بمدرسة في القليوبية للمحاكمة لتقاعسهم عن تعدي على طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
إسلام دياب

أمرتِ النيابة الإدارية بإحالةِ أربعةٍ من العاملين بإحدى مدارسِ التعليمِ الأساسيِّ للبنين بمحافظةِ القليوبيةِ إلى المحاكمةِ التأديبيةِ؛ لتقاعسِهم عن اتخاذِ الإجراءاتِ القانونيةِ حيالَ واقعةِ التعدي الجنسيِّ على أحدِ الطلابِ الدامجين من ذوي الاحتياجاتِ الخاصةِ داخلَ المدرسةِ، وأثناءَ اليومِ الدراسيِّ.

وشملت قائمةُ الاتهام: المكلَّفَ بإدارةِ المدرسةِ، واثنينِ من الأخصائيين الاجتماعيين، وفنّيَّ وسائلٍ تعليميةٍ المكلَّفَ بالإشرافِ على البوابةِ يومَ الواقعةِ.

وكان مركزُ الإعلامِ والرصدِ بالنيابةِ الإداريةِ قد رصد ما تم تداوله عبر عددٍ من المواقعِ الإلكترونيةِ حول واقعةِ قيامِ طالبٍ بالصفِّ الثاني الإعداديِّ بإحدى مدارسِ البنينِ للتعليمِ الأساسيِّ بمحافظةِ القليوبيةِ بالتعدي جنسيًّا على طالبٍ آخرَ من ذوي الاحتياجاتِ الخاصةِ داخلَ مقرِّ المدرسةِ، وأثناءَ اليومِ الدراسيِّ، وعلى الفورِ تم إخطارُ النيابةِ الإداريةِ ببنها – القسمِ الثالثِ – بالواقعةِ، التي تولَّت التحقيقَ العاجلَ فيها.

وخلالَ التحقيقاتِ التي باشرها أحمد مسعد وكيلُ أولِ النيابةِ وتحتَ إشرافِ المستشارِ شريف عدلي مديرِ النيابةِ استمعتِ النيابةُ إلى أقوالِ مديرِ المدرسةِ، ووليِّ أمرِ الطالبِ المُعتدى عليه، والقائمين على إدارةِ المدرسةِ والعمليةِ التعليميةِ، كما استمعت إلى أقوالِ عددٍ من الطلبةِ بالمدرسةِ، والتي كشفت عن ارتكابِ المتهمين – كلٌّ فيما يخصه – عدةَ مخالفاتٍ في التعاملِ مع الواقعةِ، شملت: تكليفَ أخصائيةٍ اجتماعيةٍ غيرِ مختصةٍ بسماعِ أقوالِ الطالبين رغم وجودِ المختصِّ الأصيلِ، ودون حضورِ أولياءِ أمورهما، وعدمَ تحريرِ محاضرَ رسميةٍ دقيقةٍ بالواقعةِ، وإعدادَ تقاريرَ استنادًا إلى بياناتٍ غيرِ مكتملةٍ، ودون التحققِ من الوقائعِ على نحوٍ دقيقٍ، فضلًا عن التقاعسِ عن اتخاذِ الإجراءاتِ الواجبةِ حيالَ الواقعةِ فورَ العلمِ بها، بالمخالفةِ لأحكامِ لائحةِ التحفيزِ التربويِّ والانضباطِ المدرسيِّ الصادرةِ بقرارِ وزيرِ التربيةِ والتعليمِ، والتي أوجبت على إدارةِ المدرسةِ اتخاذَ إجراءاتٍ فوريةٍ حالَ وقوعِ أيِّ سلوكٍ يمثل اعتداءً أو إيذاءً بدنيًّا أو نفسيًّا أو جنسيًّا بين الطلابِ، وإخطارَ الإدارةِ التعليميةِ ووليِّ الأمرِ، واتخاذَ التدابيرِ التربويةِ والانضباطيةِ المقررةِ قانونًا.

كما كشفتِ التحقيقاتُ عن تقاعسِ المكلَّفِ بأمنِ بوابةِ المدرسةِ عن تسجيلِ بياناتِ وليِّ أمرِ الطالبِ بسجلِّ الأمنِ حالَ دخولِه المدرسةَ لمتابعةِ الواقعةِ.

وفورَ انتهاءِ التحقيقاتِ، أمرتِ النيابةُ الإداريةُ بإحالةِ المتهمين جميعًا إلى المحاكمةِ التأديبيةِ العاجلةِ.

وتهيبُ النيابةُ الإداريةُ بالقائمين على العمليةِ التعليميةِ باتخاذِ ما يلزم نحو تفعيلِ لائحةِ التحفيزِ التربويِّ والانضباطِ المدرسيِّ الصادرةِ عن وزارةِ التربيةِ والتعليمِ والتعليمِ الفنيِّ، مع تفعيلِ دورِ المشرفين والمرورِ اليوميِّ لضمانِ إحكامِ الرقابةِ والإشرافِ داخلَ المؤسساتِ التعليميةِ.

