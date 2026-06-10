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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بصورة من المستشفى.. منى فاروق تكشف تفاصيل أزمتها الصحية وخضوعها لعملية جراحية

منى فاروق
منى فاروق
محمد بدران

أعلنت الفنانة منى فاروق تعرضها لوعكة صحية استدعت خضوعها لعملية جراحية عاجلة لاستئصال المرارة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت منى فاروق صورة لها رفقة والدتها من داخل المستشفى، وكتبت: "مكنتش ناوية أتكلم في أموري الشخصية، أنا بقالي فترة بعاني من أزمة صحية في المرارة، ويوم 6/6/2026 ومن أيام احتجت للتدخل الجراحي الفوري، وتم استئصال المرارة لوجود حصوات كانت مأثرة على الكبد، والحمد لله على كل حال".

وأضافت: "شكرا لكل اللي بيحاول يطمن عليا، وشكرا لكل اللي دعالي وبيدعيلي، الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه، عدّت الأزمة على خير، وربنا يديم الصحة والعافية".

تعد منى فاروق من الوجوه الشابة التى ظهرت فى مسلسل "الأب الروحى 1"، وبعد هذا العمل تواصلت أعمالها وشاركت بأدوار مهمة بمسلسلي "ظل الرئيس" و"رحيم" للنجم ياسر جلال، واللذين حققا نجاحا كبيرا و مسلسل "قيد عائلي".

أحدث أعمال منى فاروق مشاركتها فى مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

منى فاروق وعكة صحية المستشفى الفنانة منى فاروق

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