رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد فعاليات التميز للتفتيش القضائي

شهد المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم فعاليات يوم التميز لإدارة التفتيش القضائي.

جاء ذلك بحضور المستشار أحمد عبد الرحيم، والمستشار عبد الراضي الكاشف عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، وقيادات الإدارات والمراكز والوحدات المركزية برئاسة الهيئة، وأعضاء التفتيش القضائي.

جاء ذلك في إطار حرص النيابة الإدارية على ترسيخ قيم التميز المؤسسي والارتقاء بمستوى الأداء،

وقد استهلت فعاليات اليوم بعرض فيلم قصير من إعداد مركز الإعلام والرصد برئاسة الهيئة، تضمن استعراض أبرز إنجازات إدارة التفتيش القضائي وما حققته من الوصول لنسبة إنجاز ١٠٠% من إجمالي الأعمال الموكلة لإدارة التفتيش خلال العام ٢٠٢٥.

أعقب ذلك كلمة للمستشار محمد عبد الهادي عضو إدارة التفتيش القضائي ورئيس اللجنة التنسيقية للانتخابات، استعرض خلالها ما قامت به إدارة التفتيش القضائي من خلال اللجنة الدائمة واللجنة التنسيقية للانتخابات في الإشراف على انتخابات مجالس إدارات الأندية والنقابات والجمعيات العامة، ودور لجنة وضع الضوابط المنظمة لعملية الإشراف على الانتخابات والتي أقرها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الموقر.



كما تفضل المستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، بإلقاء كلمة وجه فيها الشكر للمستشار رئيس الهيئة، على دعمه المتواصل للإدارة والذي شَكَّل عاملًا جوهريًا في تحقيق هذا الإنجاز المشرف، كما وجه الشكر لأعضاء إدارة التفتيش القضائي والجهاز الإداري على المجهود الكبير الذي بذلوه على مدار عام كامل بما كان له بالغ الأثر في تحقيق النيابة الإدارية لنسبة إنجاز للقضايا بلغت ما يزيد عن ٩٩٪؜ من إجمالي عدد القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام ٢٠٢٥.

وخلال كلمته، أكد المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، على أن إدارة التفتيش القضائي تمثل أحد الركائز الأساسية في دعم منظومة العمل بالنيابة الإدارية، لما تضطلع به من دورٍ محوري في متابعة الأداء، وترسيخ مبادئ الانضباط والشفافية، وتعزيز كفاءة أعضاء الهيئة، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق العدالة الناجزة.

كما أشاد بما بذله أعضاء إدارة التفتيش القضائي من جهودٍ مخلصة وعملٍ دؤوب طوال العام القضائي، والتي أسهمت في تطوير آليات العمل، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وخص بالشكر كافة مديري وقيادات وأعضاء المكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات على ما بذلوه من جهد كبير، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات يعكس إيمانًا راسخًا بقيم التفاني والإخلاص في أداء الرسالة السامية للنيابة الإدارية.

هذا وقد تفضل المستشار مدير إدارة التفتيش والمستشار وكيل الإدارة، بإهداء المستشار رئيس الهيئة، درع إدارة التفتيش القضائي تقديرًا وعرفانًا لدعمه المتوصل لإدارة التفتيش القضائي.

واختتمت فعاليات اليوم تكريم المستشارين قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي تقديرًا لعطائهم وجهودهم المتميزة على مدار العام القضائي.