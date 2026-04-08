البحرين: نرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران وندعو لحل دائم للملف النووي

رحبت البحرين بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا نحو تهدئة التوترات في المنطقة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

أهمية احترام قواعد الأمن الإقليمي

وأكدت البحرين، في بيان رسمي، على ضرورة التزام إيران بوقف أي أنشطة من شأنها زعزعة أمن واستقرار منطقة الخليج، مشددة على أهمية احترام قواعد الأمن الإقليمي والعمل على خفض التصعيد.

كما دعت إلى ضرورة التوصل إلى حل دائم وشامل للبرنامج النووي الإيراني، بما يضمن تحقيق الاستقرار الإقليمي ويبدد المخاوف الدولية المرتبطة بهذا الملف.

وشددت المنامة كذلك على أهمية وقف تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم في المنطقة.

تحركات دبلوماسية متسارعة

ويأتي هذا الموقف؛ في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة تهدف إلى احتواء التوترات بين واشنطن وطهران، وسط آمال بأن تسهم هذه الخطوات في فتح صفحة جديدة من الاستقرار في منطقة الخليج.

