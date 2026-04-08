البرلمان العربي يدين اقتحام القنصلية الكويتية في مدينة البصرة
استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار
مخدرات ب95 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر خطرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالجيزة
شوبير: الأهلي مهدد بعدم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل
بعد إعلان الهدنة الأمريكية.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم
بعد جدل الأحوال الشخصية.. مقترحات برلمانية عاجلة لضبط الرؤية والحضانة
مهتز نفسيا.. الداخلية تكشف تفاصيل وجود مشرد داخل غرفة صرف صحي بمطروح
الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ويؤكد دعم جهود التهدئة الإقليمية
الرئيس السيسي: التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران أثلج صدور الملايين من محبي السلام
أول تعليق من شوبير على تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن مباراه الأهلي وسيراميكا
مسئول بالمفاوضات: بيروت مشمولة باتفاق وقف النار.. وطلب لبناني من باكستان
جولة مفاجئة لوزير التعليم في عدد من مدارس الشرقية لمتابعة انتظام الدراسة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سلسلة انفجارات.. البحرين: السيطرة على حريق بمنشأة في المنامة

القسم الخارجي

شهدت العاصمة البحرينية المنامة، صباح الأربعاء، سلسلة انفجارات أعقبتها حالة استنفار أمني، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان الولايات المتحدة التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، في خطوة هدفت إلى احتواء التصعيد العسكري المتزايد في المنطقة.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في إحدى المنشآت التي تعرضت لهجوم وصفته بـ"العدوان الإيراني"، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بشرية جراء الحادث. كما دعت المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، مع متابعة التعليمات الرسمية عبر القنوات الحكومية.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد عسكري واسع تشهده المنطقة منذ أواخر فبراير الماضي، حيث اندلعت مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، امتدت تداعياتها إلى عدة دول في الخليج العربي، بما في ذلك البحرين التي تعرضت لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وبحسب بيانات رسمية بحرينية، فإن الدفاعات الجوية تمكنت خلال الأيام الماضية من اعتراض مئات الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت أراضي المملكة، في مؤشر على كثافة الهجمات واتساع نطاقها. كما أعلنت السلطات في وقت سابق اعتراض وتدمير عشرات المقذوفات خلال 24 ساعة فقط، ما يعكس استمرار التهديدات الأمنية المرتبطة بالتصعيد الإيراني. 

وتزامنت انفجارات المنامة مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في إطار تفاهمات أولية تتضمن فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية والدخول في مفاوضات مباشرة بين الجانبين، وهي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب الحالية. 

ورغم هذا الإعلان، تشير التطورات الميدانية إلى هشاشة هذا الاتفاق، حيث لا تزال التهديدات الأمنية قائمة، خاصة في ظل تحذيرات أطلقها الحرس الثوري الإيراني باستهداف منشآت وبنى تحتية في دول خليجية، من بينها البحرين، رداً على الضغوط والتهديدات الأمريكية. 

ويرى مراقبون أن استمرار الهجمات، ولو بوتيرة محدودة، يعكس صعوبة ضبط إيقاع التصعيد في المنطقة، خصوصاً مع تعدد الأطراف المنخرطة في الصراع وتداخل المصالح الإقليمية والدولية. كما يحذر خبراء من أن أي استهداف مباشر للمنشآت الحيوية في دول الخليج قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على أمن الطاقة العالمي، في ظل الأهمية الاستراتيجية للمنطقة.

وفي السياق ذاته، تتزايد الدعوات الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة ومنع انزلاقها نحو مواجهة أوسع، حيث يؤكد مسؤولون وخبراء أن أمن دول الخليج يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي تهديد له قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. 

البحرين المنامة الولايات المتحدة ترامب إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

إيران

مفاجأة.. النسخة الفارسية من خطة وقف الحرب في إيران تختلف عن «الإنجليزية» بشأن اليورانيوم

مجتبى خامنئي

ليست نهاية الحرب .. بيان عاجل من المرشد الإيراني بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار

العملات الأجنبية

آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم

الست من شوال

هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. الحكم الشرعي الكامل

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

بتوجيهات وزير الأوقاف: تطوير خطاب الطفل الديني على رأس أولويات المرحلة

بتوجيهات وزير الأوقاف.. تطوير خطاب الطفل الديني على رأس أولويات المرحلة

محاورة الأطفال في المساجد

بتوجيهات وزير الأوقاف.. البدء في تطوير الخطاب الديني للأطفال| صور

الدعاء

هل يجوز الدعاء عند شروق الشمس.. ما أفضل الذكر فيه؟

بالصور

لوك كاجوال.. إيمي سمير غانم تخطف الأنظار بظهورها

إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم

تحذير طبي من مشروبات الطاقة.. الإفراط فيها يهدد القلب والجهاز العصبي ويثير قلق الأطباء

مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة التعاون في مجالات النقل الأخضر

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات التعاون في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات التعاون في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات التعاون في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات

وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه

وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه
وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه
وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد