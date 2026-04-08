سلسلة انفجارات.. البحرين: السيطرة على حريق بمنشأة في المنامة

شهدت العاصمة البحرينية المنامة، صباح الأربعاء، سلسلة انفجارات أعقبتها حالة استنفار أمني، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان الولايات المتحدة التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، في خطوة هدفت إلى احتواء التصعيد العسكري المتزايد في المنطقة.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في إحدى المنشآت التي تعرضت لهجوم وصفته بـ"العدوان الإيراني"، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بشرية جراء الحادث. كما دعت المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، مع متابعة التعليمات الرسمية عبر القنوات الحكومية.

وزارة الداخلية : الدفاع المدني يتمكن من السيطرة على الحريق الذي اندلع بإحدى المنشآت والتي استهدفها العدوان الإيراني الآثم،دون وقوع إصابات. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) April 8, 2026

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد عسكري واسع تشهده المنطقة منذ أواخر فبراير الماضي، حيث اندلعت مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، امتدت تداعياتها إلى عدة دول في الخليج العربي، بما في ذلك البحرين التي تعرضت لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وبحسب بيانات رسمية بحرينية، فإن الدفاعات الجوية تمكنت خلال الأيام الماضية من اعتراض مئات الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت أراضي المملكة، في مؤشر على كثافة الهجمات واتساع نطاقها. كما أعلنت السلطات في وقت سابق اعتراض وتدمير عشرات المقذوفات خلال 24 ساعة فقط، ما يعكس استمرار التهديدات الأمنية المرتبطة بالتصعيد الإيراني.

وتزامنت انفجارات المنامة مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في إطار تفاهمات أولية تتضمن فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية والدخول في مفاوضات مباشرة بين الجانبين، وهي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب الحالية.

ورغم هذا الإعلان، تشير التطورات الميدانية إلى هشاشة هذا الاتفاق، حيث لا تزال التهديدات الأمنية قائمة، خاصة في ظل تحذيرات أطلقها الحرس الثوري الإيراني باستهداف منشآت وبنى تحتية في دول خليجية، من بينها البحرين، رداً على الضغوط والتهديدات الأمريكية.

ويرى مراقبون أن استمرار الهجمات، ولو بوتيرة محدودة، يعكس صعوبة ضبط إيقاع التصعيد في المنطقة، خصوصاً مع تعدد الأطراف المنخرطة في الصراع وتداخل المصالح الإقليمية والدولية. كما يحذر خبراء من أن أي استهداف مباشر للمنشآت الحيوية في دول الخليج قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على أمن الطاقة العالمي، في ظل الأهمية الاستراتيجية للمنطقة.

وفي السياق ذاته، تتزايد الدعوات الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة ومنع انزلاقها نحو مواجهة أوسع، حيث يؤكد مسؤولون وخبراء أن أمن دول الخليج يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي تهديد له قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.