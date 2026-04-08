البحرين تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه بسبب الحرب

أعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية عن إعادة فتح المجال الجوي في أجواء البلاد، وذلك بعد الإغلاق المؤقت الذي تم اتخاذه كإجراء احترازي في ضوء التطورات التي شهدتها المنطقة.





وأكدت شؤون الطيران المدني حرصها على ضمان انسيابية الحركة الجوية وفق أعلى معايير السلامة والأمن، وبالتنسيق المستمر مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة الطيران والمسافرين.





و شهدت العاصمة البحرينية المنامة، صباح اليوم الأربعاء، سلسلة انفجارات أعقبتها حالة استنفار أمني، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان الولايات المتحدة التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، في خطوة هدفت إلى احتواء التصعيد العسكري المتزايد في المنطقة.





وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في إحدى المنشآت التي تعرضت لهجوم وصفته بـ"العدوان الإيراني"، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بشرية جراء الحادث. كما دعت المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، مع متابعة التعليمات الرسمية عبر القنوات الحكومية.