تسريبات لهاتف NOTE 60 تكشف ملامح الجيل الجديد من الهواتف المحمولة

تتداول تقارير عالمية تقنية خلال الفترة الأخيرة معلومات مسربة حول هاتف NOTE 60 المرتقب من إنفينيكس العالمية ، والذي يُتوقع أن يمثل خطوة جديدة في تطوير سلسلة NOTE ضمن فئة الهواتف المتوسطة العليا.

ووفقًا للتسريبات، قد يأتي الهاتف بدعم متطور لشبكات الجيل الخامس 5G، مع معالج محسّن يوفر أداءً أقوى في تشغيل التطبيقات والألعاب، إلى جانب كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة.

كما تشير المعلومات إلى احتمالية طرح إصدارين هما NOTE 60 وNOTE 60 Pro مع فروقات في سعة الذاكرة وسرعة الشحن وبعض مزايا الكاميرا.

وتتحدث التقارير عن شاشة كبيرة بدقة مرتفعة ومعدل تحديث عالٍ، ما يعزز تجربة المشاهدة والاستخدام اليومي، بالإضافة إلى تصميم عصري بحواف نحيفة ولمسات جمالية مستوحاة من الهواتف الرائدة.

وفيما يتعلق بالتصوير، من المتوقع أن يشهد الهاتف تحسينات في الكاميرا الرئيسية ودعم تقنيات معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي، لتقديم نتائج أفضل في الإضاءة المختلفة.

حتى الآن، لم تعلن الشركة رسميًا عن موعد الإطلاق أو المواصفات النهائية، إلا أن التوقعات تشير إلى اقتراب الكشف عن السلسلة خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب من المستخدمين المهتمين بأحدث التقنيات في فئة الهواتف المتوسطة العليا.