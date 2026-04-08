الصحة اللبنانية: 112 شهيدًا و837 جريحًا جراء الغارات الإسرائيلية

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن الغارات التي شنّها الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على عدد من المناطق اللبنانية وصولًا إلى العاصمة بيروت، أسفرت، وفق حصيلة محدثة غير نهائية، عن سقوط 112 شهيدًا و837 جريحًا.

وأشارت المركز - في بيان- إلى أن فرق الإسعاف والطوارئ تواصل جهودها الميدانية لنقل المصابين إلى المستشفيات، وسط استمرار عمليات رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين في عدد من المواقع المستهدفة.

وأكد أن الحصيلة مرشحة للارتفاع في ظل حجم الأضرار الكبيرة التي خلّفتها الغارات.