البيت الأبيض: ترامب سيبحث مع أمين عام الناتو إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من الحلف

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس دونالد ترامب، سيناقش مع أمين عام حلف "الناتو" مارك روته، إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من الحلف.

وقالت “ليفيت” للصحفيين: "ربما تسمعون ذلك مباشرة من الرئيس بعد الاجتماع"، دون تقديم تفاصيل إضافية عن توقيت الاجتماع أو جدول أعماله.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تصريح ترامب، في بداية الشهر، لصحيفة "التلجراف" البريطانية، بأنه يدرس "بجدية" الانسحاب من الناتو، بسبب رفض المنظمة المساعدة في العملية العسكرية ضد إيران. وكان ترامب قد أعرب مرارا عن استيائه من عدم التزام حلفاء الناتو بزيادة الإنفاق الدفاعي، ومن تقاعسهم عن دعم واشنطن في مواجهاتها مع طهران.

وفي سياق متصل، كتبت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، أن حلف الناتو بدأ مناقشة إمكانية إرسال “مهمة بحرية”؛ لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز.

كما ذكرت مجلة "شبيجل" أن ترامب ناقش، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، “مستقبل العلاقات عبر الأطلسي” مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في محادثة هاتفية جرت بمبادرة من الجانب الألماني، وتناولت أيضا وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.