تحرك مصري وراء وقف الحرب.. أحمد موسى يكشف كواليس هدنة إيران وأمريكا| بث مباشر

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم ومن المقرر أن يتناول خلال حلقة اليوم عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

وقف قصف إيران

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف قصف إيران لمدة أسبوعين جاء بعد اتصال مهم بين وزير الخارجية المصري ونظيره الباكستاني بنصف ساعة فقط.

وأكد "موسى" أن مصر دايمًا بتتحرك بهدوء ومن غير شو إعلامي، لكن تأثيرها بيبقى كبير، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يتابع الأزمة من البداية، وحتى في عز التوتر عمل جولة خليجية ليدعم الدول العربية.

مصر واعية كويس لأي أطماع

وأوضح أن الجهد المصري هدفه الأساسي هو حماية أمن واستقرار المنطقة، مضيفا: «مصر واعية كويس لأي أطماع أو تداعيات ممكن تحصل لو الأمور خرجت عن السيطرة».

وأختتم قائلا: «مصر مش مستنية شكر من حد، لكن بتقدر أي دولة بتتكلم عنها بشكل إيجابي، ودورها موجود وثابت والجميع شايفه، سواء اعترفوا بده أو حاولوا ينكروه».