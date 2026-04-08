العودة للانتصارات.. غزل المحلة يحقق الفوز على الجونة في الدوري

نجح غزل المحلة في تحقيق الفوز على الجونة بهدف نظيف جون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد المحلة ضمن الجولة الثالثة من عمر المجموعة الثانية (المنافسة على الهبوط) لبطولة الدوري المصري .

ونجح أحمد العش في إحراز هجف فوز غزل المحلة في الدقيقة 76 بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

بهذا الفوز ارتفع رصيد فريق غزل المحلة للنقطة 24 محتلا المركز السابع بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 30 محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري .

وخاض غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى ..عامر عامر.

خط الدفاع ..أحمد شوشه ، أحمد العش ، يحيى زكريا ، عمورى.

خط الوسط..مورى توريه ، محمود نبيل ، محمد أشرف ، محمود صلاح.

الهجوم ..جيمى موانجا ، سعيدى كيبو.

بينما خاض تشكيل الجونة كالتالي:-

حراسة المرمى ..محمد علاء.

الدفاع ..أحمد عبد الرسول ، صابر الشيمى ، أحمد عبد الجواد.

الوسط..حافظ إبراهيم ، نور السيد ، عمر الجزار. خالد صديق.

الهجوم ..محمد عماد ، أحمد جمال ، محمد النحاس.