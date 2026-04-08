أحمد موسى: الجهد المصري عنوانه الرئيسي حماية أمن واستقرار المنطقة وسلامتها

علق الإعلامي أحمد موسى، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف قصف إيران لمدة أسبوعين.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"الجهد المصري عنوانه الرئيسي حماية امن واستقرار المنطقة وسلامتها".



وأكمل الإعلامي احمد موسى:" مصر تعلم الاطماع والاهداف في المنطقة ومصر تعلم تداعيات اي انفلات قد يحدث في المنطقة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مش محتاجين حد يقول شكرا لمصر لكن بنوجه الشكر لكل دولة تتحدث عن مصر بإيجابية وبقوة وبنا يليق بدولتنا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر مش بتنسب حاجة لنفسها لكن دور الدولة المصرية موجود وقائم ومحفوظ والجميع يشهد لدور مصر شاء من شاء وآبى من آبى ".