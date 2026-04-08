سفارة إيرانية لـ ترامب: إذا لم يكن لديك طوق للكـ لب المسعور "إسرائيل" هل نشتري لك واحدا؟

وجهت سفارة إيران في جنوب إفريقيا، رسالة حادة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استخدمت فيها لغة غير مألوفة، قائلة: “إذا لم يكن لديك طوق للكلب المسعور، إسرائيل، فهل نشتري لك واحدًا؟”، في إشارة مباشرة إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان رغم إعلان اتفاق تهدئة مؤقت.

ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه لبنان تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق، حيث أسفرت الغارات الإسرائيلية المكثفة منذ فجر الأربعاء عن استشهاد وإصابة المئات.

وأكد وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين أن سيارات الإسعاف لا تزال تنقل الضحايا إلى المستشفيات التي تعاني من اكتظاظ شديد، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لدعم القطاع الصحي.

ميدانيًا، أفاد مراسلون باتساع نطاق الضربات الإسرائيلية لتشمل مناطق واسعة من جنوب لبنان مرورًا بجبل لبنان وصولًا إلى الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، إضافة إلى مناطق في البقاع والهرمل ومدينة صور. وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ “أكبر ضربة مركزة” منذ بدء الحرب، استهدفت أكثر من 100 موقع خلال دقائق، شملت مراكز قيادة وبنى عسكرية تابعة لحزب الله.

وفي سياق متصل، توعد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير بمواصلة العمليات العسكرية دون توقف، فيما شدد وزير الدفاع يسرائيل كاتس على أن بلاده تسعى إلى “فصل جبهة لبنان عن المواجهة مع إيران”، معتبرًا أن الهدف هو تغيير الواقع الأمني في الشمال.

إقليميًا، تتزايد حدة التوتر مع مؤشرات على احتمال توسع الصراع، إذ أفادت تقارير إيرانية بتوقف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وسط دعوات داخل البرلمان الإيراني لإغلاقه بشكل كامل ردًا على التصعيد. كما نقلت وكالات إيرانية أن طهران تدرس الانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان.