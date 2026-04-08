الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية
تامر أمين: اللي بيحصل في الأهلي عدل.. ولاعيبة كتيرة دماغها في الدولارات مش البطولات
"عدو الميزانية وفاتورة الكهرباء".. حملات تفتيش موسعة لمصادرة "الكاتيل"
البنك الدولي: مصر نجحت في تطوير قطاع الخدمات السياحية
بسواعد مصرية وخبرة عالمية.. بعد 45 سنة تحديث محولات محطة أسوان 2
برلماني: مصر كلمة السر في اتفاق التهدئة بين أمريكا وإيران
شهود عيان يُفجّرون مفاجأة عن حادث انتحــ..ـار المظلات: السائق شنــ.ـق نفسه ليلة أمس.. والظلام حال دون رؤيته
أحمد موسى: ميليشيات حزب الله كانت عايزة تعمل عمليات إرهابية في مصر عام 2009
بيان ثلاثي حاسم.. رفض قاطع لتغيير وضع القدس وتحذير من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بالمقدسات
تحسن طفيف ونقص أكسجين.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف آخر تطورات حالة والده| خاص
شوط أول سلبي بين حرس الحدود ومودرن سبورت في الدوري
أحمد موسى: إسرائيل عندها 250 رأس نووي و6 مفاعلات جديدة
بسواعد مصرية وخبرة عالمية.. بعد 45 سنة تحديث محولات محطة أسوان 2

وفاء نور الدين

تُعد محطة كهرباء أسوان الثانية، واحدة من أهم ركائز التوليد المائي ، حيث تمثل عنصرًا حيويًا ضمن منظومة الطاقة الكهرومائية التي تعتمد عليها الدولة في دعم الشبكة الكهربائية الموحدة، خاصة في أوقات الذروة. 

وتأتي أهمية المحطة من موقعها الاستراتيجي بالقرب من خزان أسوان، فضلًا عن ارتباطها التاريخي بمشروعات السدود الكبرى التي ساهمت في تحقيق أمن الطاقة لمصر لعقود طويلة.

ومنذ دخولها الخدمة في أوائل ثمانينيات القرن الماضي تحديدا في 1982، لعبت المحطة دورًا مهمًا في توفير طاقة نظيفة ومستقرة، حيث تعتمد على استغلال تدفق المياه لتوليد الكهرباء ، ما يجعلها من أبرز مصادر الطاقة المتجددة في البلاد.

 وتتميز المحطات المائية عمومًا بانخفاض تكاليف التشغيل وطول عمرها الافتراضي، إلا أنها تتطلب أعمال صيانة دورية وتحديثات مستمرة للحفاظ على كفاءتها.

وفي هذا الإطار، تتجه الدولة إلى تنفيذ خطة شاملة لتطوير محطات التوليد القديمة ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وتحسين جودة التغذية الكهربائية. وتشمل هذه الجهود تحديث المعدات الرئيسية مثل التوربينات والمحولات، وإدخال أنظمة تحكم حديثة تساهم في تحسين الأداء وتقليل الفواقد.

وقد شهدت محطة أسوان الثانية مؤخرًا تنفيذ أعمال تطوير مهمة على مستوى المحولات الكهربائية، والتي تُعد عنصرًا أساسيًا في نقل الطاقة المولدة بكفاءة إلى الشبكة القومية. وتم تنفيذ هذه الأعمال بالتعاون مع سيمنز العالمية، في إطار شراكات فنية تهدف إلى نقل الخبرات وتطبيق أحدث المعايير التكنولوجية.

وتبرز أهمية هذه التطويرات في أنها تساهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين استقرار الشبكة، وتقليل احتمالات الأعطال، خاصة مع تزايد الطلب على الكهرباء نتيجة التوسع العمراني والصناعي. كما تعكس هذه الخطوات توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة بدلًا من الاعتماد فقط على إنشاء محطات جديدة.

ولا يقتصر تطوير المحطة على الجانب الفني فقط، بل يشمل أيضًا تنمية قدرات العنصر البشري، حيث يشارك مهندسو وفنيو قطاع المحطات المائية في تنفيذ هذه المشروعات، ما يسهم في رفع كفاءتهم وتعزيز خبراتهم العملية في التعامل مع أحدث نظم التشغيل والصيانة.

و تمثل محطة كهرباء أسوان الثانية نموذجًا ناجحًا لاستمرار الاعتماد على الطاقة المائية كمصدر مستدام، مع العمل بالتوازي على تحديث بنيتها التحتية، بما يضمن استمرارها في أداء دورها الحيوي داخل منظومة الكهرباء المصرية لسنوات قادمة، ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وأمن الطاقة.

