الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شريف عامر: الاضطراب في القرارات الأمريكية يهدد استقرار التهدئة

الإعلامي شريف عامر
الإعلامي شريف عامر
رحمة سمير

كشف الإعلامي شريف عامر، عن حالة من الارتباك في التصريحات الأمريكية بشأن تطورات الأزمة مع إيران، خاصة فيما يتعلق بشروط التفاوض ومستقبل مضيق هرمز.

وأوضح عامر، خلال تقديمه برنامج “يحدث في مصر”، أن ما تصفه طهران بـ”الشروط” تعتبره الولايات المتحدة “مطالب”، مشيرًا إلى أن البيت الأبيض رفض النسخة الأولى من المقترحات الإيرانية واعتبرها “غير منطقية وغير قابلة للتطبيق”.

تصريحات ترامب اتسمت بالتناقض

وأضاف أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتسمت بالتناقض، حيث انتقل في وقت قصير من التهديد إلى طرح أفكار للتعاون، من بينها إمكانية إنشاء “مشروع مشترك” (Joint Venture) يتعلق بإدارة مضيق هرمز، وهو ما أثار دهشة حتى داخل الأوساط الإعلامية الأمريكية، وفقًا لما نقلته شبكة ABC News.

وأشار  إلى أن هذا التباين في المواقف يعكس حالة من التخبط في الساعات الأولى لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن مثل هذه المرحلة عادة ما تشهد اضطرابًا في القرارات والتصريحات.

وفي سياق متصل، لفت عامر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُعد الطرف الأكثر ميلًا لإعادة التصعيد، خاصة في ظل تقارير تفيد بعدم اطلاع إسرائيل بشكل كامل على تفاصيل الاتفاق إلا في مراحله الأخيرة.

وأوضح شريف عامر، أن هذا التوتر انعكس ميدانيًا، حيث شنت إسرائيل غارات على لبنان باستخدام عشرات الطائرات، في تحرك قد يعكس محاولة لإعادة خلط الأوراق أو التأثير على مسار التهدئة.

واختتم "عامر" تصريحاته بالتأكيد على أن المشهد لا يزال غير مستقر، وأن الساعات الأولى بعد أي هدنة تظل الأكثر حساسية، مع احتمالات قائمة لتجدد التصعيد في أي وقت.

شيفروليه كامارو
شيفروليه كامارو
شيفروليه كامارو

الشمر و النعناع.. أفضل أعشاب للتخلص من الغازات
الشمر و النعناع.. أفضل أعشاب للتخلص من الغازات
الشمر و النعناع.. أفضل أعشاب للتخلص من الغازات

شيفروليه أوبترا موديل 2020‏
شيفروليه أوبترا موديل 2020‏
شيفروليه أوبترا موديل 2020‏

فولجا 2026
فولجا 2026
فولجا 2026

