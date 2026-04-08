إجراءات استثنائية في مضيق هرمز.. إيران تعلن مسارات آمنة وتحذر من ألغام محتملة

أعلنت هيئة الموانئ الإيرانية عن اتخاذ إجراءات احترازية جديدة لضمان سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في ظل مخاوف متزايدة من وجود ألغام بحرية في بعض مناطق الممر الحيوي، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

طرق بديلة وآمنة لعبور السفن

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أنها قامت بتحديد طرق بديلة وآمنة لعبور السفن، بهدف تفادي أي مخاطر محتملة قد تهدد حركة الملاحة الدولية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة الممرات البحرية.

وأكدت الهيئة أن المرور عبر مضيق هرمز بات يتطلب تنسيقًا مسبقًا مع الحرس الثوري الإيراني، لضمان عبور آمن ومنظم، خاصة في ظل الظروف الأمنية الراهنة التي تشهدها المنطقة.

أهم الممرات الاستراتيجية

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية عالميًا لنقل النفط والتجارة الدولية، ما يجعل أي تهديد لحركة الملاحة فيه محل اهتمام ومتابعة من قبل المجتمع الدولي.

