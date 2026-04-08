غير الكريم والسيروم.. مستحضرات تعيد جمال البشرة

تتخيل الكثير من النساء أن مستحضرات التجميل كافية للحصول على بشرة مثالية ولكن هذا لايحدث بدون تغذية صحيحة.

إليكم أهم العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في دعم صحة البشرة وإشراقها وفقا لموقع افري داى هيلث.

مضادات الأكسدة

تعمل هذه الجزيئات على مواجهة آثار الجذور الحرة، وهي مركبات ارتبطت بتلف خلايا الجلد الناجم عن الأمراض والشيخوخة، وفقًا لإحدى المراجعات.

تشمل الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة التوت والرمان والحمضيات مثل الكيوي والبرتقال والجريب فروت؛ والخضراوات الخضراء الداكنة مثل السبانخ واللفت والبروكلي.

دهون أوميجا 3

تُعدّ هذه الدهون الأساسية مكونًا رئيسيًا لأغشية الخلايا، ولها خصائص مضادة للالتهابات. وقد أظهرت دراسات سابقة أن أحماض أوميجا-3 الدهنية تُساعد في تهدئة الأمراض الجلدية الالتهابية مثل الصدفية والتهاب الجلد.

تشمل الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون وسمك السابل، والمكسرات والبذور مثل الجوز وبذور الشيا وبذور الكتان وبذور القنب.

فيتامين هـ

يمكن لهذا الفيتامين أن يضيف الرطوبة والنضارة للبشرة عن طريق تقليل خشونة الجلد والتجاعيد و يمكن لفيتامين (هـ) أن يعزز التئام الجلد بعد الإصابة بالجروح أو الحروق.