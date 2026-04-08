بدء موسم توريد القمح المحلي بصومعة الخارجة

انطلق اليوم، بمحافظة الوادي الجديد، موسم توريد القمح المحلي بصومعة الخارجة، وذلك تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، وبمشاركة كل من مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء.

وجاءت انطلاقة الموسم تنفيذًا لتوجيهات معالي الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف ومتابعة الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، بهدف تنظيم عملية التوريد وضمان جودة المحصول.

وشهد اليوم الأول للتوريد استلام كمية بلغت 109.313 طن من القمح المحلي بصومعة الخارجة، في باكورة أعمال الموسم الجديد.

من الجدير بالذكر أن الجهات المعنية وضعت خطة متكاملة لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، وضمان سرعة إجراءات الاستلام والفحص وفق أعلى المعايير.