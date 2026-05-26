قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خوان بيزيرا: كنت أتمنى التواجد مع البرازيل في كأس العالم 2026
رسميا.. مليون و707 آلاف عدد الحجاج في موسم الحج 2026
الداخلية تهنئ الشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك
الضربات الأمريكية لإيران تربك الأسواق.. والذهب يتراجع بقوة
البرلمان العربي يدين افتتاح سفارة مزعومة لـ"أرض الصومال" في القدس المحتلة
الداخلية تنهي استعداداتها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك
خطوة حكومية مفاجئة لضبط استخدام الأطفال للإنترنت
إيران على رأس الأجندة.. ترامب يجمع كبار مسؤولي إدارته في كامب ديفيد
بث مباشر.. حجاج بيت الله ينفرون من عرفات إلى مزدلفة بعد أدائهم ركن الحج الأعظم
الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلا إجازة عيد الأضحى المبارك
افضل دعاء يوم عرفة مستجاب.. رددوا كلمات المغفرة والتوبة الآن
الإحصاء السعودية: أكثر من 1.7 مليون حاج أدوا المناسك في موسم الحج الحالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد صبحي يهنئ جمهوره والأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك

محمد صبحي
محمد صبحي
باسنتي ناجي

حرص الفنان محمد صبحي على تهنئة جمهوره ومتابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الفنان محمد صبحي يهنئ جمهوره

وقال محمد صبحي: «إلي أبنائي أعزائي فلذات أكبادي.. أعضاء صفحتي وأصدقائي وكل الأمة العربية والإسلامية.. كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.. كل عام وأنتم إلي الله أقرب وفي سعادة وصحة».

بدأ الفنان محمد صبحي تسجيل أولى أيام مسلسله الإذاعي الجديد الذي يحمل اسم “مرفوع مؤقتا من الخدمة” حيث استقبلته استوديوهات الإذاعة بماسبيرو.

وقال الكاتب أحمد المسلماني الذي أقام حفل شاي على شرف الفنان الكبير محمد صبحي وأسرة المسلسل: لقد شهد عام 2025 انطلاق إذاعة المسلسلات، التي لاقت نجاحًا كبيرًا لدى ملايين المستمعين، واليوم نواصل الحركة إلى الأمام بخطوة كبيرة، وذلك ببدء الإذاعة المصرية تسجيل المسلسل الإذاعي الجديد مرفوع مؤقتًا من الخدمة.

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام: إن عودة الفنان محمد صبحي إلي ماسبيرو مبعث تقديرنا ومصدر سعادة غامرة لنا، كما أن عودة الإنتاج الدرامي الإذاعي بالتزامن مع عودة الإنتاج التليفزيون 2026. هو جزء أساسي من رؤية عودة ماسبيرو.. التي ينهض علي القيام بها كل أبناء الهيئة الوطنية للإعلام بامتياز واقتدار.

يدور المسلسل الكوميدي مرفوع مؤقتًا من الخدمة عن عالم الجد فخري، طبيب التخدير المتقاعد، الذي يعيش متمسكًا ببساطة زمنه وقيمه القديمة، بينما يرى أبناؤه وأحفاده أن نظرته للحياة أصبحت بعيدة عن واقعهم. خلف هذا الصدام بين الأجيال، يخفي الجد جانبًا إبداعيًا لم يتح له أن يظهر، تركه في مذكرات غامضة ومليئة بالرموز، لم يدرك أحد قيمتها في البداية.

تأخذ الأحداث منعطفًا إنسانيًا حساسًا عندما يتعرض الجد لوعكة صحية تؤثر على ذاكرته، فتختلط عنده الأزمنة والذكريات، ويصبح الماضي والحاضر جزرًا متباعدة. هنا تتحول المذكرات من أوراق مهملة إلى مفتاح لفهم شخصيته، ومحاولة لترميم ذاكرته، ليس فقط طبيًا، بل نفسيًا وإنسانيًا.

يقترح أحد الأحفاد تحويل هذه المذكرات إلى عمل فني يعاد فيه تمثيل محطات من حياة الجد، فتتشابك الحقيقة بالتمثيل، والذاكرة بالخيال، وتبدأ رحلة جماعية تعيد فتح أسئلة عن القيم، والعمل، والطموح، والعلاقات داخل الأسرة. ومع كل موقف، تنكشف طبقات جديدة من شخصية الجد ومن أفراد عائلته، في إطار يمزج الكوميديا بالحنين والتأمل الاجتماعي.

المسلسل بطولة الفنان الكبير محمد صبحي، ويشاركه البطولة محمد أبو داوود، عبد الرحيم حسن، ريهام إبراهيم، وشريف محسن، إلى جانب نخبة من نجوم الإذاعة المصرية ونجوم مسابقة إبداع التابعة لوزارة الشباب. كلمات الأغاني للشاعر أحمد درويش، والموسيقى والألحان لـ شريف حمدان، والعمل تأليف وإخراج أيمن فتيحة.

محمد صبحي نجوم الفن الفنان محمد صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة للرزق السريع يوم عرفة.. اقرأها الآن وانتظر الفرج العاجل

أدعية يوم عرفة

3 أدعية لا تفرط فيها يوم عرفة.. تمسك بها ورددها حتى المغرب

موعد اذان المغرب يوم عرفة

موعد أذان المغرب يوم عرفة ودعاء النبي عند الإفطار.. اعرف هتفطر الساعة كام

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

مباراة الزمالك وبيراميدز

في غياب الأهلي.. صدام مبكر بين الزمالك وبيراميدز بدوري الأبطال

دعاء يوم عرفة لأبي المتوفي

دعاء يوم عرفة لأبي المتوفي .. ردده الآن لعله يكون من العتقاء في هذا اليوم

ترشيحاتنا

حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم ينضم لمعسكر منتخب مصر قبل ودية روسيا

أحمد حسن

قرار عاجل داخل الزمالك بشأن الصفقات

المغرب

المغرب يكتسح بوروندي بخماسية استعدادا لكاس العالم

بالصور

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن.. طعم المشويات الأصلية في البيت

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن

الأعياد تكشف توتر العلاقات الزوجية بشكل أكبر.. فكيف نتعامل معها؟

كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟

ماذا يحدث عند تناول اللحم الضاني في عيد الأضحى؟.. أحذر من الإفراط

فوائد اللحم الضاني للجسم
فوائد اللحم الضاني للجسم
فوائد اللحم الضاني للجسم

مي عز الدين تتألق بفستان خمري أنيق في “صاحبة السعادة"

مي عز الدين والإعلامية إسعاد يونس
مي عز الدين والإعلامية إسعاد يونس
مي عز الدين والإعلامية إسعاد يونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

المزيد