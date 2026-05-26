زينة تروي اللحظات الأخيرة فى حياة شقيقها وتطلب الدعاء له فى يوم عرفات

نشرت الفنانة زينة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وذلك بعدزنشرها صورة لشقيقها الراحل تدعو له فى يوم عرفات وكشفت اللحظات الأخيرة فى حياته.

وقالت زينة : “الشاب الحلو ده اخويا ربنا حرمني منه وراضية وبحمد ربنا في كل لحظة، أنا واثقة فيك يا رب ان ليك حكمة في كده الحمد لله، كان صايم وصلي العصر في الجامع ونام صايم وماصحيش راح لربنا صايم ومصلي ومتوضي وفي رمضان”.

وأضافت زينة : “أنا قلبي واجعني اوي وبطلب منكم الدعاء لي اسلام اخويا وابني وحته من قلبي، أنا طول عمري محتاجه دعائكم ومجرباه (الدعاء بظهر الغيب ) عمري ما احتاجت دعوة منكم واتاخرتوا عني علشان كده دايما ربنا بيساعدني بسببكم ربنا يرحم اخويا وابويا وكل امواتنا واموات المؤمنين والمؤمنات”.

واختتمت زينة : “ادعوا وانتم بتفطروا ودلوقتي وربنا يصبرنا جميعا الاخ بيوجع في القلب اوي (يا وهاب أوهبه الفردوس الاعلي من الجنة هو وبابا) يااااارب”.

وفاة شقيق زينة

وقد أعلن عن ذلك شقيقه حمادة رضا، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، قائلاً: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله أخويا وابني اللي مليش غيره بعد ربنا”.

وعلم موقع “صدى البلد” أن السبب فى وفاة شقيق زينة تعرضه إلى أزمة قلبية مفاجئة ولم تتمكن أسرته من إسعافه.

وشيع اليوم جثمان إسلام رضا شقيق الفنانة زينة من مسجد حسن الشربتلي، عقب أداء صلاة الجنازة.

وشهدت الجنازة حضور أفراد الأسرة والأقارب وعدد من المحبين، حيث سادت أجواء من الحزن والدعاء.