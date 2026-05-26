ثلاثة مشاهد لعمرو يوسف أبكت مشاهدي الفرنساوي

قدم الفنان عمرو يوسف اداءا تمثيليا لافتا طوال حلقات الفرنساوي فلم يكتفي يوسف بكونه بطل العمل و أن العمل يدور في اجواء من الاثارة والتشويق بل قدم اداءا تمثيليا مليئا بالمشاعر التي وصلت إلى مشاهدي العمل بقوة زادت من تفاعلهم مع الأحداث و من أهم مشاهد عمرو في المسلسل تتوقف أمام ثلاثة مشاهد أولهم مواجهته الصاخبة مع والده الديب والذي لعبه النجم جمال سليمان وكيف استطاع عمرو يوسف أن يعبر عن حالة الغضب والحب و الارتباك والغضب كلها مشاعر امتزجت معا في مشهد واحد استطاع يوسف تقديمه من خلال تعبيرات وجهه و تغير نبرات صوته بين القوة و الغضب والحب و حاجته لوجود الأب.

مشاهد صعبة فى مسلسل الفرنساوي

ثاني المشاهد هو حديثه مع والده وهو في الغيبوبة و استطاع التعبير عن حالة احتياجه له وخوفه من غيابه وحبه له.

المشهد الثالث هو مشهد رفضه لحب جنا الأشقر موضحا من خلال تعبيرات صوته ووجهه حبه لها، وخوفه عليها و ظهر هذا بوضوح في قوله انا كل ما بحب حد بيروح.

ليؤكد عمرو في كل مشاهده من الفرنساوي أنه قد وصل لحالة من النضج الفني، و أنه يطور، من نفسه في كل عمل جديد له مؤكدا في الوقت نفسه، مكانته كواحد من النجوم الأكثر جذبا للجمهور، فالفرنساوي ومنذ أولى حلقاته يتصدر نسب المشاهدة و حتى بعد نهاية حلقاته يواصل تصدره لها.

المسلسل تأليف وإخراج ادم عبد الغفار و يتم عرضه عبر منصة يانجوو قنوات st السعودية، ومن إنتاج شركة كايرو فيلمز - وسام سيف الإسلام - و يشارك عمرو في المسلسل النجوم جمال سليمان وسوسن بدر و سامي الشيخ و انجي كيوان وجنا الأشقر و و ضيوف الشرف بيومي فؤاد و عائشة بن أحمد والمسلسل مكون من ١٠ حلقات.