محمد صبحي يسجل مسلسله الإذاعي الجديد مرفوع مؤقتا من الخدمة

بدأ الفنان محمد صبحي تسجيل أولى أيام مسلسله الإذاعي الجديد الذي يحمل اسم “مرفوع مؤقتا من الخدمة” حيث استقبلته استوديوهات الإذاعة بماسبيرو.

وقال الكاتب أحمد المسلماني الذي أقام حفل شاي على شرف الفنان الكبير محمد صبحي وأسرة المسلسل: لقد شهد عام 2025 انطلاق إذاعة المسلسلات، التي لاقت نجاحًا كبيرًا لدى ملايين المستمعين، واليوم نواصل الحركة إلى الأمام بخطوة كبيرة، وذلك ببدء الإذاعة المصرية تسجيل المسلسل الإذاعي الجديد مرفوع مؤقتًا من الخدمة.

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام: إن عودة الفنان محمد صبحي إلي ماسبيرو مبعث تقديرنا ومصدر سعادة غامرة لنا، كما أن عودة الإنتاج الدرامي الإذاعي بالتزامن مع عودة الإنتاج التليفزيون 2026. هو جزء أساسي من رؤية عودة ماسبيرو.. التي ينهض علي القيام بها كل أبناء الهيئة الوطنية للإعلام بامتياز واقتدار.

تفاصيل مسلسل مرفوع مؤقتا من الخدمة

يدور المسلسل الكوميدي مرفوع مؤقتًا من الخدمة عن عالم الجد فخري، طبيب التخدير المتقاعد، الذي يعيش متمسكًا ببساطة زمنه وقيمه القديمة، بينما يرى أبناؤه وأحفاده أن نظرته للحياة أصبحت بعيدة عن واقعهم. خلف هذا الصدام بين الأجيال، يخفي الجد جانبًا إبداعيًا لم يتح له أن يظهر، تركه في مذكرات غامضة ومليئة بالرموز، لم يدرك أحد قيمتها في البداية.

تأخذ الأحداث منعطفًا إنسانيًا حساسًا عندما يتعرض الجد لوعكة صحية تؤثر على ذاكرته، فتختلط عنده الأزمنة والذكريات، ويصبح الماضي والحاضر جزرًا متباعدة. هنا تتحول المذكرات من أوراق مهملة إلى مفتاح لفهم شخصيته، ومحاولة لترميم ذاكرته، ليس فقط طبيًا، بل نفسيًا وإنسانيًا.

يقترح أحد الأحفاد تحويل هذه المذكرات إلى عمل فني يعاد فيه تمثيل محطات من حياة الجد، فتتشابك الحقيقة بالتمثيل، والذاكرة بالخيال، وتبدأ رحلة جماعية تعيد فتح أسئلة عن القيم، والعمل، والطموح، والعلاقات داخل الأسرة. ومع كل موقف، تنكشف طبقات جديدة من شخصية الجد ومن أفراد عائلته، في إطار يمزج الكوميديا بالحنين والتأمل الاجتماعي.

المسلسل بطولة الفنان الكبير محمد صبحي، ويشاركه البطولة محمد أبو داوود، عبد الرحيم حسن، ريهام إبراهيم، وشريف محسن، إلى جانب نخبة من نجوم الإذاعة المصرية ونجوم مسابقة إبداع التابعة لوزارة الشباب. كلمات الأغاني للشاعر أحمد درويش، والموسيقى والألحان لـ شريف حمدان، والعمل تأليف وإخراج أيمن فتيحة.