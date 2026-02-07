قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أيمن بهجت قمر: 15 فيلما في مسيرتي.. ورغم ذلك لا تتم دعوتي للمهرجانات!

أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر
سعيد فراج

كشف الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر ، عن شعوره بعدم التقدير الكافي لمسيرته السينمائية، بسبب تصنيفه لدى البعض على أنه شاعر غنائي فقط، رغم نجاحه ككاتب سيناريو لعدد كبير من الأفلام.

وقال أيمن بهجت قمر، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، المذاع عبر شاشة "ON"، إنه لا يشعر بالضيق من هذا الوصف، لكنه يرى أن نجاحه كشاعر طغى على تقديره ككاتب سيناريو، موضحًا أن ذلك ينعكس في عدم دعوته إلى العديد من المهرجانات السينمائية.

أيمن بهجت قمر يلوم على المهرجانات السينمائية 

وتابع: "بحس إني مش بتحسب بالشكل اللي أستحقه، لأن في مهرجانات سينمائية كتير ما بيتمش دعوتي ليها". 

كما أضاف أنه بدأ مشواره في كتابة السيناريو السينمائي عام 2003، وواصل العمل دون انقطاع حتى اليوم، حيث لا تزال له أفلام معروضة ومقرر عرضها خلال عام 2026، مشيرًا إلى أنه قدم ما يقرب من 15 فيلمًا سينمائيًا، وهو ما يرى أنه إنجاز يجب أن يُحسب له.

وتحدث "قمر" عن نجاحات الأخيرة في السينما، موضحا أنه لا يفعل شيء حاليا في حياته سوى التركيز على عمله، مشيرا إلى أنه يحضر حاليا فيلم "هيروشيما" مع الفنان أحمد السقا والمخرج أحمد نادر جلال، مؤكدا أنه يحب السينما ويقدم الأعمال كهواية.

وأشار إلى أنه يمتلك حاليا وقت أكبر للعمل والعطاء لذلك أصبح إنتاجه غزير، ومن الممكن أن يقدم حاليا أكثر من فيلمين في العام الواحد على عكس السنوات الماضية، ويأتي ذلك من شغفه وسعيه للاستمرار ككاتب وشاعر غنائي.

