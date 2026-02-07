نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

كشف مسؤول أمني إسرائيلي سابق، عن محاولة يائير نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاعتداء على والده، ما دعا الأخير إلى عقابه بالابتعاد إلى مدينة ميامي الأمريكية.



وأوضح عامي درور الرئيس السابق لفريق الحراسة الخاصة بنتنياهو، خلال بودكاست لصحيفة "معاريف" العبرية أمس الجمعة، حيث وصف درور الحادث بـ"الاعتداء الحقيقي" الذي تطلب تدخل عناصر الحراسة لفض الاشتباك.

وقال إن يائير بنيامين نتنياهو: "أبعد إلى ميامي" كإجراء فوري بعد الحادث، مشيرا إلى أنه جزء من سلوكيات عائلية "استثنائية وغير أخلاقية" تشمل أفراد الأسرة.

وتعد هذه التصريحات امتدادا لجدل سابق حول سلوك يائير نتنياهو، الذي نفى سابقا اتهامات مشابهة في 2025، مع تصاعد الانتقادات السياسية المحيطة بعائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي وسط التوترات الداخلية والإقليمية.