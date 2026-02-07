واثقين في لاعبي الزمالك.. معتمد جمال يعلق على مشاكل إيقاف القيد

علق معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، على أزمة ايقاف القيد، قبل مواجهة زيسكو الزامبي غدا الأحد فى إطار منافسات الكونفدرالية.

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي: مشاكل إيقاف القيد تؤثر على أي فريق، ولكن الزمالك يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وأي إيقاف قيد يؤثر على أي فريق، ونحن واثقون في اللاعبين المتواجدين في الفريق وقدرتهم على تحقيق المطلوب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حاسمة أمام زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية حيث يسعى الفريق الأبيض إلى تأمين بطاقة التأهل إلى ربع النهائي دون الحاجة للانتظار لنتائج المنافسين.

تمثل المباراة فرصة ذهبية للزمالك لتعزيز صدارته للمجموعة ورفع رصيده إلى 11 نقطة قبل المواجهة الأخيرة ضد كايزر تشيفز.

الزمالك يتصدر ترتيب المجموعة

يتصدر الزمالك المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما تراجع المصري إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويأتي كايزر تشيفز ثالثًا بنفس الرصيد، فيما يقبع زيسكو يونايتد في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة فقط.