حل أزمة عمرو زكي بعد القبض عليه في مطار القاهرة

أعلن نادي الزمالك حل الأزمة التي واجهت اللاعب السابق للفريق ومنتخب مصر، عمرو زكي، قبل سفره إلى الإمارات.

وكان عمرو زكي قد تعرض لمنع من السفر خلال الأيام الماضية بسبب حكم قضائي قديم لم يكن على علم به، يتعلق بحادثة تعود إلى ست سنوات في مدينة العلمين.

وكشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة النادي، عبر حسابه على موقع فيسبوك، عن انتهاء المشكلة قائلاً: "الحمد لله انتهت مشكلة عمرو زكي لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر".

وفي تصريحات لبرنامج "الكابتن" مع أحمد حسن على قناة dmc، قال سليمان إن السوشيال ميديا أساءت للأحداث، موضحًا أن شقيق اللاعب تواصل مع الإدارة بعد ظهور القضية القديمة أثناء استعداد زكي للسفر.

وأضاف أن الإجراءات ستتم بشكل طبيعي، حيث ستتعاون إدارة المطار لإتمام سفره، وسيتم إرسال فاكس رسمي للجهات المعنية في العلمين لتسوية الأمر.

وأكد سليمان أن القضية مجرد إجراء إداري بسيط، وأن عمرو زكي لن يرحل كما تردد على مواقع التواصل، مشيرًا إلى أن التعامل مع اللاعب كان ممتازًا طوال الفترة الماضية، وأن كل الإجراءات ستتم بسلاسة.