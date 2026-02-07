أبو العلا يهاجم ضغط مباريات الزمالك : مفيش رحمة ولا منطق

أكد محمد أبو العلا، خلال ظهوره في برنامج زملكاوي، أن جدول مباريات الزمالك خلال شهر فبراير أصبح غير منطقي، ويضع الفريق تحت ضغط بدني وعصبي مبالغ فيه، مشددًا على أن ما يحدث لا يراعي لا اللوائح ولا أبسط قواعد التنظيم.

6 مباريات في 15 يوم.. “أي جسم يستحمل؟”

أوضح أبو العلا أن الزمالك سيخوض خلال الفترة من 4 فبراير حتى 20 فبراير ما يصل إلى 6 مباريات خلال 15 يومًا، بينها مواجهات قوية وسفر خارجي، متسائلًا:

“اديني عقلك.. أنهي جسم يقدر يستحمل ده؟”

وأشار إلى أن الفريق يعود من زامبيا ثم يلعب مباشرة مباريات متتالية، منها مواجهة قوية في الدوري أمام سموحة، ثم لقاء كايزر تشيفز في توقيت قد يكون حاسمًا في المجموعة.

الأمر لا يخص الزمالك فقط

وأضاف أن الأزمة لا تتعلق بالزمالك وحده، مؤكدًا أن النادي المصري أصدر بيانًا يعترض فيه على موعد إحدى مبارياته، رغم كونه ممثلًا لمصر في الكونفدرالية، ما يوضح أن الضغط واقع على أكثر من فريق مشارك خارجيًا.



ازدواجية في التعامل وترحيل مباريات آخر الموسم

وانتقد أبو العلا فكرة ترحيل “لوكشة مباريات” لنادٍ بعينه لآخر الموسم، ليخوض الدوري منفردًا كل 4 أيام بعد حسم المسابقة، معتبرًا أن ذلك يخلق عدم عدالة في توزيع الجهد والمواعيد.

دعوة لقرارات قوية و”تنسيق عادل”

طالب أبو العلا الزمالك باتخاذ قرارات قوية بشأن مباراتي 11 و17 فبراير، مؤكدًا أن الحل الحقيقي هو إنشاء “تنسيق عادل” بين رابطة الأندية واتحاد الكرة، مع احترام الجداول واللوائح.

تحذير: الضغط قد يطيح بالموسم بالكامل

واختتم تصريحاته محذرًا من أن هذا الضغط قد يؤدي لخروج الفريق من أكثر من بطولة، متسائلًا إن كان الأمر مجرد سوء تنظيم أم أن هناك “شيئًا خلف الستار”



