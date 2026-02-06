قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان
حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة
بتكلفة 600 مليون جنيه.. الوادي الجديد تستعد لافتتاح مستشفى الداخلة
لغوا الكتافاست | ياسمين عز تثير الجدل بتصريحات ساخرة عن مسكنات الصداع في رمضان
ترامب ملك الغابة.. البيت الأبيض يعترف بنشر فيديو مسيء لـ أوباما وزوجته
موعد ومكان عزاء المستشار محمد ناجي شحاتة
القاهرة الإخبارية: هجمات المستوطنين تجبر الفلسطينيين على التهجير القسري من الضفة
جه وقت رجوع كهربا للأهلي | طلب مثير من شخصية شهيرة في منشور غامض
العالم على موعد مع حدث فلكي نادر باصطدام كويكب بالقمر.. متى سيحدث؟
200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اظبط نفسك إنت ولاحاجة| أحمد دويدار يفتح النار علي نجم الزمالك

احمد دويدار
احمد دويدار
محمد بدران   -  
علا محمد

هاجم أحمد دويدار نجم الزمالك السابق، أحمد حمدي، لاعب الفريق الاول الكروى فى النادى، بسبب الاعتراض على تعليمات معتمد جمال المدير الفنى للفريق فى مباراة كهرباء الاسماعيلية الاخيرة.


وكتب دويدار عبر حسابه علي فيسبوك "إنت عارف إني بحبك لكن حركة التشويح مع كابتن معتمد يعملها عيل صغير عيب واظبط نفسك انت كنت جاي ولا حاجة ومتجيش تقولي مباخدش فلوس مش مبرر تعمل كدة ؟؟"


ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مباراة صعبة أمام فريق زيسكو بالكونفدرالية الأفريقية، حيث غادرت بثعة الفريق الأبيض إلي زامبيا، بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية بالدورى.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى في الثالثة من عصر الأحد المقبل، بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يتصدر المجموعة بالكونفدرالية

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته بالكونفدرالية الأفريقية برصيد 8 نقاط، حيث يقع الأبيض بالمجموعة الرابعة التي تضم كلاً من الزمالك والمصرى وزيسكو وكايزر تشيفز.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل - السيد أسامة – محمد إبراهيم – بارون أوشينج.

خط الوسط: محمد شحاتة - محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" – محمد حمد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد حمدي – آدم كايد - أحمد شريف.

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ.

احمد دويدار نجم الزمالك السابق الزمالك معتمد جمال المدير الفنى مباراة كهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

الإيجار القديم

بحد أدنى من 250 لـ 1000 جنيه.. موعد تطبيق الزيادة الرسمية في إيجار الشقق القديمة بـ القاهرة

ترشيحاتنا

البطيخ

البطيخ المصري يغزو السوق السعودي.. صادرات 2025 تقفز 5 أضعاف

وزير السياحة والآثار

شريف فتحي من إسطنبول: هندفا تعزيز التواجد المصري في البورصات والتجمعات السياحية العالمية

البابا تواضروس

البابا تواضروس يلتقي عددًا من ممثلي المعاهد الكنسية بأكاديمية مارمرقس | صور

بالصور

فيتامينات ضرورية للأطفال في أول ثلاث سنوات.. ما يحتاجه الطفل لينمو بصحة

الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات
الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات
الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات

علاج الأمراض الشائعة يقلل الإصابة بالخرف بنسبة الثلث.. دراسة تكشف مفاجأة

أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف
أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف
أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف

برغم فوائده.. تحذير من مخاطر شرب الكفير بكثرة وهذه الفئات أكثر عرضة للأضرار

مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير

التعمد في طرقعة الأصابع يسبب مشكلة صحية خطيرة.. احذر هذه العادة

تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟

فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد