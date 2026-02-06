الزمالك وسموحة.. رابطة الأندية تعدل مواعيد 3 مباريات فى الدوري

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل 3 مباريات فى الدوري الممتاز.

ومن المقرر ، أن تقام مباراة الزمالك وسموحة، في الثامنة مساء يوم 11 فبراير الحالي على ملعب ستاد القاهرة، بدلا من يوم 12 فبراير، بسبب مباراة الأبيض ضد كايزر تشيفز، يوم 14 من الشهر نفسه، في الكونفدرالية الأفريقية.

المصري ووادي دجلة - بيراميدز وإنبي

كما تم تقديم موعد المباراتين الآخريين 24 ساعة، لتقام مباراة المصري ووادي دجلة، في الثامنة مساء يوم 11 فبراير، على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، فيما تقام مباراة بيراميدز وإنبي، في الخامسة مساء يوم 11 فبراير، على ملعب ستاد بتروسبورت.