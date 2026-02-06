شاهد .. بعثة الزمالك تسافر إلى زامبيا لمواجهة زيسكو في الكونفدرالية

شارك الإعلامي فتح الله زيدان لقطات من وصول بعثة القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى زامبيا، استعدادًا لخوض مباراة زيسكو في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كان في استقبال بعثة الزمالك فور وصولها كل من نادر شبل نائب السفير المصري في زامبيا، و ياسر حسنين الملحق الإداري.

واستغرقت الرحلة حوالي ١٠ ساعات تقريبًا، تخللها النزول ترانزيت في أديس أبابا قبل التحرك مجددًا إلى زامبيا.

جاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل - السيد أسامة – محمد إبراهيم – بارون أوشينج..

خط الوسط: محمد شحاتة - محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" – محمد حمد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد حمدي – آدم كايد - أحمد شريف .

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ.

ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على ستاد ليفي مواناواسا.