موعد مران الزمالك الأساسي لمواجهة زيسكو الزامبي بالكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض تدريبه الأساسي لمواجهة زيسكو الزامبي في إطار منافسات بطولة الكونفدرالية.

ويقام المران في الخامسة مساء اليوم الجمعة على إستاد ليفي مواناواسا، في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووصلت بعثة فريق الزمالك إلى زامبيا ظهر اليوم، استعدادًا لخوض مباراة زيسكو المرتقبة في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويواجه الزمالك نظيره زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على إستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.