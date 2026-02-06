الأهالي جمعوا 15 مليون جنيه..تحسن الحالة الصحية لمدرس زرع رئتين

أعلنت أسرة المدرس أحمد خاطر، الذي قام بزراعة رئتين بعد تكاتف أهالي قريته بمركز الشهداء في محافظة المنوفية لجمع أكثر من 15 مليون جنيه لإجراء العملية بدولة الإمارات.

وقالت أسرة احمد خاطر أن حالته الصحية مستقرة ومطمئنة بعد إجراء عمليات زراعة الرئتين وأيضا عمليات في القلب.

وأكدت أسرته، أنه يقضي يومه متنقلا بين تحاليل الدم الدقيقة، وصور الأشعة على الصدر والقلب والرئتين، ثم يتابعه الأطباء واحدا تلو الآخر نظرا لحساسية العمليتين اللتين خضع لهما، كل طبيب يتابع آثاره الجانبية بعناية، والجراح يمرّ ليتفقد مواضع الجروح والخياطة، بعضها بالصمغ الطبي وبعضها بالخيط، لكثرة الفتحات وتعدد الإجراءات.

وأضافت الأسرة، أن وضعه الصحي مطمئن، وكل الآثار الجانبية تحت السيطرة ولا تدعو للقلق.

وسطر أهالي مدينة الشهداء في محافظة المنوفية ملحمة تعاون وتكافل بعد جمع نحو 15 مليون جنيه لإنقاذ حياة مدرس يحتاج إلى زراعة رئتين.

وتمكن الأهالي في أقل من شهرين من جمع تكاليف العملية، وهو ما يفوق 15 مليون جنيه في عدة أسابيع بعد تكاتف الجميع من أبناء المدينة لإنقاذ حياة المدرس أحمد عبد الوارث.

وأكد شقيق المدرس أحمد عبد الوارث أنه تم جمع تكاليف العملية وسددها بالكامل للمستشفى الذي سيتم إجراء العملية به في دولة الإمارات، وذلك بتكاتف من أبناء قريتهم كفر عشما وجميع أهالي مركز الشهداء داخل مصر وخارجها.

وناشد الأخ، الجميع الدعاء لشقيقه لتتم العملية بنجاح، حيث إنه عاني كثيرا وكان لا يستطيع التنفس بدون جهاز التنفس طوال الوقت.

ويبلغ أحمد عبد الوارث من العمر 47 عامًا، ويعمل مدرسا، وهو متزوج ويعول أربعة أطفال.