صدام الكبار يفرض نفسه.. برشلونة وأتلتيكو وجها لوجه في طريق النهائي
أول تعليق مصري بعد استعادة تمثال ‌عمره 3500 عام من هولندا
مواعيد قافلة الأزهر التعليمية الكبرى لطلاب الشهادة الثانوية بـ مطروح
قرعة نصف نهائي كأس الملك.. موعد مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد
بعد إنتهاء الإيقاف| موعد مشاركة إمام عاشور فى تدريبات الأهلي الجماعية
افتتاح مسجد عادل بن رباح بالناصرية شرق الجبل في أسوان.. صور
مئات الليبيين يشاركون في تشييع جثمان سيف القذافي إلى مثواه الأخير | شاهد
تقارير إعلامية: الركراكي يستقيل من تدريب منتخب المغرب
زاهي حواس: فيلم الرجل ذو القبعة يدعم السياحة المصرية
قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد
مصادر: العثور على 19 رصاصة بجثة سيف الإسلام القذافي
مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026
الطبيب المعتدى عليه في المنوفية: اتبهدلت و اتكسرت مناخيري وداخل عمليات بكرة

الطبيب المعتدي عليه
الطبيب المعتدي عليه
مروة فاضل

قال الدكتور المعتدي عليه في مستشفي الباجور في محافظة المنوفية، أنه تعرض لاعتداء داخل المستشفي اثناء عمله وقام أحد المرافقين لمريضه بكسر أنفه. 

وأكد في فيديو له علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، أنه اثناء عمله في المستشفي كطبيب عظام جاءت إليه حالة مرضية في الاستقبال واطمئن عليها وطلب أشعة منها وذهب إلي العناية المركزة للاطمئنان علي حالة أخري. 

وأضاف الطبيب، أن الحالة كانت حالتها الصحية جيدة وتركتها للاطمئنان علي حالة أخري ولكن قام أحد المرافقين بالتعدي علي بالضرب وابشع الالفاظ. 

وأوضح الطبيب، أن المرافق بدأ في التلفظ بألفاظ غير مناسبة وحاول الجميع التدخل من أجل التهدئة ولكن دون نتيجة. 

وتابع أنه تعرض لكسر في عظمتي الأنف والحاجز الانفي وسيقوم باجراء عملية غدا السبت. 

وأكد أنه تم تحرير محضر وتم اخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية 10 الآف جنيه، موكدا أنه تم تحرير محضر ضده ولم يتم التحقيق معه حتي الآن حيث أنه سيجري عملية غدا السبت. 

 

