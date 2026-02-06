الطبيب المعتدى عليه في المنوفية: اتبهدلت و اتكسرت مناخيري وداخل عمليات بكرة

قال الدكتور المعتدي عليه في مستشفي الباجور في محافظة المنوفية، أنه تعرض لاعتداء داخل المستشفي اثناء عمله وقام أحد المرافقين لمريضه بكسر أنفه.

وأكد في فيديو له علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، أنه اثناء عمله في المستشفي كطبيب عظام جاءت إليه حالة مرضية في الاستقبال واطمئن عليها وطلب أشعة منها وذهب إلي العناية المركزة للاطمئنان علي حالة أخري.

وأضاف الطبيب، أن الحالة كانت حالتها الصحية جيدة وتركتها للاطمئنان علي حالة أخري ولكن قام أحد المرافقين بالتعدي علي بالضرب وابشع الالفاظ.

وأوضح الطبيب، أن المرافق بدأ في التلفظ بألفاظ غير مناسبة وحاول الجميع التدخل من أجل التهدئة ولكن دون نتيجة.

وتابع أنه تعرض لكسر في عظمتي الأنف والحاجز الانفي وسيقوم باجراء عملية غدا السبت.

وأكد أنه تم تحرير محضر وتم اخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية 10 الآف جنيه، موكدا أنه تم تحرير محضر ضده ولم يتم التحقيق معه حتي الآن حيث أنه سيجري عملية غدا السبت.