رحيل مكلف.. 3 خسائر كبرى قد تلاحق رونالدو | ماهي وجهته المقبلة؟

فتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، باب التكهنات حول مستقبله مع “العالمي”، رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى صيف 2027، وذلك بعد التطورات الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الوسط الكروي السعودي.

و أثار رونالدو، الذي أتم عامه الـ41، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد رفضه المشاركة في مواجهة الفتح ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ما دفع وسائل الإعلام لربط قراره بعدم رضا اللاعب عن سياسة النادي في سوق الانتقالات الشتوية، حيث اكتفى النصر بتعزيز صفوفه بضم العراقي حيدر عبد الكريم والسعودي عبد الله الحمدان.

ورغم تداول تقارير تشير إلى احتمالية خوض “الدون” تجربة جديدة خارج السعودية، فإن الواقع يؤكد أن خطوة الرحيل لن تكون سهلة، وقد تحمل في طياتها خسائر كبيرة للنجم البرتغالي.

الراتب الضخم امتياز يصعب تعويضه

يتقاضى رونالدو أحد أعلى الرواتب في تاريخ كرة القدم بعد تجديد عقده مع النصر حتى عام 2027، حيث تصل قيمة دخله السنوي إلى نحو 225 مليون دولار.

وفي ظل تقدمه في العمر، سيكون من الصعب على أي نادي خارج المملكة توفير هذا الراتب الضخم بنفس الشروط المالية، ما يجعل البقاء في السعودية خياراً مالياً استثنائياً للنجم المخضرم.

قائد المشروع الرياضي

لا يُنظر إلى رونالدو على أنه مجرد لاعب عالمي، بل باعتباره أحد أبرز رموز المشروع الرياضي الطموح .

منذ انتقاله إلى دوري روشن في يناير 2023، ساهم في جذب عدد كبير من نجوم الكرة العالمية.

مغامرة جديدة محفوفة بالمخاطر

خاض رونالدو مسيرة حافلة عبر أندية كبرى مثل سبورتينغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، إلا أن الانتقال إلى تجربة جديدة في سن متقدمة سيحمل تحديات كبيرة.

التأقلم مع دوري جديد وثقافة مختلفة قد يشكل مخاطرة رياضية قد تؤثر على استمراريته ومستواه الفني.

خلافات واستياء داخل النصر

وكانت كشفت تقارير عن انتهاء ما وصف بـ“إضراب” رونالدو عن التدريبات والمباريات.

وعاد اللاعب إلى التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة اتحاد جدة، لكنه لم يحسم بعد موقفه النهائي من المشاركة في المباراة.

اهتمام أندية جديدة الوداد في الصورة

دخل نادي الوداد المغربي ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع رونالدو، وفقاً لما أوردته منصة “WhoScored”، وسط اهتمام متزايد من عدة أندية قد تسعى لضمه حال قرر خوض تجربة جديدة.

أرقام رونالدو مع النصر

انضم رونالدو إلى النصر في شتاء 2023 بصفقة انتقال حر قادماً من مانشستر يونايتد، ويرتبط بعقد حتى 30 يونيو 2027.

وخاض مع الفريق 127 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 111 هدفاً وقدم 22 تمريرة حاسمة، ليواصل إثبات قيمته الفنية رغم تقدمه في العمر.

وجهات رونالدو المحتملة بين الحلم والواقع

رصدت شبكة PlanetFootball أبرز السيناريوهات المتوقعة لمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ظل تكهنات متزايدة حول خطوته المقبلة بعد تجربته مع النصر.

الدوري الأمريكي خيار تجاري وإعلامي جذاب

يبقى الانتقال إلى الدوري الأمريكي الاحتمال الأبرز، رغم انتقادات رونالدو السابقة له، إذ قد يشكل وجود ليونيل ميسي فرصة تاريخية لمواجهة أخيرة بين الأسطورتين، فضلا عن العوائد التسويقية الضخمة.

عودة عاطفية إلى سبورتنج لشبونة

نادي الطفولة يبرز كخيار رمزي لإنهاء المسيرة، لكن الصفقة تتطلب خفضا كبيرًا في راتبه، ما يجعلها رهينة بالاعتبارات العاطفية أكثر من الرياضية.

الاستمرار داخل الدوري السعودي

شعور رونالدو بقلة الدعم مقارنة بأندية أخرى قد يدفعه للانتقال إلى مشروع أكثر جاهزية داخل الدوري السعودي، خاصة مع اشتداد المنافسة بين كبار الأندية.

حلم العودة إلى ريال مدريد

تبقى العودة إلى النادي الملكي فكرة رومانسية بعيدة التحقيق، خصوصًا مع صعوبة قبول دور ثانوي خلف النجوم الحاليين.

تشيلسي وباريس احتمالات محدودة

سياسة تشيلسي المعتمدة على الشباب تقلل فرص الصفقة، بينما قد يشكل باريس سان جيرمان محطة قصيرة الأجل ضمن مشروع انتقالي، رغم الفتور الجماهيري المحتمل.