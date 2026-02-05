في عيد ميلاده الـ 41.. كريستيانو رونالدو ورحلة الـ 1000 هدف وحلم الطفولة قبل الاعتزال

يحتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الـ 41 وسط طموحات كبيرة في السنوات الأخيرة من مشواره مع كرة القدم.

ودخل كريستيانو رونالدو في عدد كبير من الأزمات مع النصر السعودي خلال الأيام الماضية قبل ان يحتفل بعيد ميلاده في التدريبات استعدادا لمواجهة الاتحاد.

مشوار رونالدو مع أندية من سبورتنج لشبونة لمانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس وأخيرا النصر السعودي.

ورغم الانجازات الكبيرة التي حققها صاحب البالون 5 مرات في مشواره إلا إنه يرغب في استكمال مسيرته والوصول لـ 1000 هدف

الرحيل عن النصر السعودي

مما فتح الباب أمام عدة تكهنات حول إمكانية رحيل اللاعب عن الفريق نهاية الموسم الحالي بعد أزمته مع النصر السعودي واستكمال الهدف لدى الدوري الأمريكي وهو ما تم تأجيله للميركاتو الصبفي.

رونالدو طوال مسيرته الأحترافية نجح في تسجيل 962 هدف ويحتل لتسجيل 38 هدف ليدخل التاريخ محققا الإنجاز الذي لم يسبق لأحد تحقيقه

ويؤكد رونالدو دائما في كافة تصريحاته على وجود مزيد من الشغف والدوافع لتحقيق المزيد من الإنجازات والأرقام القوية سواء في أوروبا و الشرق الأوسط.

حلم الطفوله وانتصار ميسي

ولم يتوقف طموح رونالدو عند تلك النقطة بل امتد نحو تحقيق لقب أكبر وهو الغائب عن خزائن الدون طوال مشواره مع الساحرة المستديرة لقب كاس العالم

وتفوق منافسه وغريمه الأزلي ميسي عليه حينام حقق لقب بطولة كأس العالم قطر 2022 رفقة الأرجنتين فيما عجز رونالدو عن تحقيق اللقب مع البرتغال طوال مشواره.

موعد الاعتزال

ويعلم رونالدو أن الفوز بكأس العالم لن يغير شئ حول أهدافه وبطولاته ومشوره الناجح في تاريخ كرة القدم ولكن مازال حلم اللقب يراوده منذ الصغر بعيدا عن المقارنات.

فيما برز الهدف الثالث حينما طلب ابنه جونيور الأستمرار في الملاعب حتى يصعد ويلعب في نفس المستوى وبنفس الفريق والملعب