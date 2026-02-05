قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ جديد يصل إسرائيل خلال 12دقيقة

ناصر السيد

أفادت وكالة أنباء فارس أن الحرس الثوري الإيراني كشف عن صاروخ خرمشهر-4 الباليستي لأول مرة في قواعد تحت الأرض في أنحاء البلاد.

وصفت وكالة فارس الصاروخ بأنه من أكثر الصواريخ الإيرانية تطوراً، مؤكدةً قدرته على الوصول إلى إسرائيل في غضون 10 إلى 12 دقيقة.

ووفقاً للتقرير، يمكن للصاروخ أن يسافر بسرعة تقارب 16 ماخ خارج الغلاف الجوي، و8 ماخ أثناء دخوله الغلاف الجوي.

ويشير هذا الإعلان إلى تصعيد في الخطاب الاستراتيجي الإيراني في ظل استمرار تصاعد التوترات الإقليمية.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة، قائلا:" لا تريدنا أن نوجه ضربة لها وهناك أسطول كبير يقترب منها.

وقال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن إدارة ترامب تمنح الأولوية للمسارات الدبلوماسية في التعامل مع الملف الإيراني، مشددًا في الوقت ذاته على أن واشنطن لن تتوانى عن استخدام القوة العسكرية إذا فشلت الجهود السياسية في منع طهران من حيازة السلاح النووي.

