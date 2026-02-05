حث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على دراسة التاريخ كي لا "تخطر بباله أفكارٌ حمقاء".

وقال لافروف في حوارٍ مع قناة "روسيا اليوم" : “لديهم وزير الدفاع بيستوريوس... ما زال يقول: 2029-2030 - هذا هو الوقت الذي يجب أن نكون فيه مستعدين للحرب ضد روسيا”.

وزير الدفاع الألماني

وأضاف وزير الخارجية الروسي "لا أعرف من يحاولون إقناعه بأن روسيا ستهاجمهم. أولًا، معرفة التاريخ كافيةٌ لمنع مثل هذه الأفكار الحمقاء من التسلل إلى رؤوسهم".

في نوفمبر 2025، صرّح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأن الحرب بين الحلفاء وروسيا قد تبدأ قبل عام 2029.

ووصف نائب مجلس الدوما ليونيد إيفليف تصريح بيستوريوس بأنه ضرب من الخيال.