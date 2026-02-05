314 عسكريا.. روسيا وأوكرانيا يتبادلان الأسرى برعاية إماراتية أمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها إستعادت 157 عسكريا من الأسر الأوكراني وتم تسليم 157 أسيرا أوكرانيا في المقابل بوساطة من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها : كما تم إعادة 3 من سكان مقاطعة كورسك احتجزهم نظام كييف بشكل غير قانوني.

ومنذ قليل ، صرح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أن أوكرانيا وروسيا توافقتا ، على تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى، هي الأولى منذ خمسة أشهر، وذلك خلال مفاوضات ثلاثية في أبوظبي وصفها بانها "مثمرة".

وفي منشور عبر منصة (إكس) كتب ويتكوف "اليوم، اتفقت وفود الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا على تبادل 314 أسيرا، أول تبادل مماثل منذ خمسة أشهر".

وبيًن أن هذا الاتفاق جاء نتيجة محادثات سلام مفصلة ومثمرة، مشيراً إلى أنه رغم بقاء عمل كبير يتعين إنجازه، فإن هذه الخطوة تعكس أن الانخراط الدبلوماسي المستمر يحقق نتائج ملموسة ويدفع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف أن المناقشات ستتواصل، مع توقع إحراز تقدم إضافي خلال الأسابيع المقبلة.

اليوم الثاني من المفاوضات



وبدأ، صباح الخميس، اليوم الثاني من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، فيما تحدث مبعوث روسي عن إحراز تقدم بخصوص اتفاق سلام مع أوكرانيا.

فيما قال كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف: "بدأ اليوم الثاني من المحادثات في أبو ظبي. نعمل وفق الصيغ ذاتها كما يوم أمس: مشاورات ثلاثية، مجموعات عمل، وتنسيق المواقف لاحقاً".