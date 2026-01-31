

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 26 مسيّرة أوكرانية ليلا فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك وبيلغورود وشبه جزيرة القرم.

كما أشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها ، اليوم السبت، أن وحدة المدفعية الذاتية الحركة "مستا-إس" التابعة لتشكيل "الشرق" دمرت شبكة التحصينات والقوة البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجييه.

وأضافت الوزارة الروسية : "قامت وحدات المدفعية الذاتية الحركة 'مستا-إس' و'غفوزديكا' التابعة لتشكيل القوات 'الشرق' بقصف شبكة التحصينات والقوة البشرية للقوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجييه".

ونبهت الوزارة إلى أن كسر هذه الخطوط تم بفضل الطائرات المسيرة الاستطلاعية.

وختمت الوزارة بيانها قائلة : "بعد الحصول على البيانات، تحركت وحدة المدفعية الذاتية الحركة 'مستا-إس' التابعة لتشكيل 'الشرق' إلى موقع النيران ونفذت سلسلة من الضربات بالذخائر المدفعية الموجهة 'كراسنوبول'".